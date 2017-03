CAMEROUN :: Réforme sur les Lois foncière, minière et environnementale : L’appui de 2, 1 milliards FCFA de l’Union européenne :: CAMEROON Par le truchement du projet LandCam, l’institution basée à Bruxelles, s’attèle ainsi à la sécurisation des droits relatifs aux terres et aux ressources forestières.



Le 09 mars dernier, l’Union européenne (Ue), a matérialisé l’importance qu’elle accorde à la bonne gouvernance foncière. Etape incontournable selon elle, pour l’amélioration de la gestion des ressources ainsi que la sécurité alimentaire des agriculteurs et populations rurales.

#ProjetLandcam Le projet LandCam, puisqu’il s’agit de lui, a pour but de soutenir les efforts des pouvoirs publics camerounais dans la qualité de la gestion des terres et les ressources naturelles, par le biais d’une gouvernance foncière plus rationnelle et efficiente.

Concrètement, avons-nous appris, le projet LandCam, renforcera le dialogue relatif à la réforme des Lois foncière, minière et environnementales en cours d’élaboration au Cameroun. Initiative qui le 09 mars 2017 dans la capitale camerounaise, a conduit l’Ue à consentir à se délester d’un pactole de 3, 3 millions d’euros (2,1 milliards FCFA) pour ce faire.

Pour le Centre pour l’environnement et le développement (Ced), l’Institut International pour l’environnement et le développement (IIEE), le Réseau de lutte contre la faim (Relufa), parties prenantes au projet, ainsi que leurs partenaires, l’objectif du projet LandCam est « de contribuer à une gestion inclusive et transparente des régimes fonciers, garantissant la coexistence pacifique de tous les détenteurs de droits sur les terres et les ressources naturelles ».

« Le projet LandCam va promouvoir la bonne gouvernance foncière afin d’éviter que les questions liées à ce sujet, continuent d’être mal gérées et entrainent des conflits entre communautés », a quant à lui, déclaré Samuel Guiffo, secrétaire général du Ced. Impliqué depuis de longues années dans la défense des droits de l’environnement, Samuel Guiffo a enfin fait savoir que la moitié des conflits enrôlés devant les cours de justice, relèvent du domaine foncier.

Vivement qu’avec cette signature de partenariat entre l’Union européenne et l’Etat du Cameroun via ses partenaires agrées, l’on assiste à une gestion équitable des terres relevant des zones forestières, et que les riverains, profitent aussi objectivement des dividendes de l’exploitation.