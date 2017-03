Le HCR désigne un nouveau représentant pour le Cameroun :: CAMEROON Le 1er mars 2017, le nouveau Représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun, Kouassi Lazare Etien, a présenté ses lettres d’introduction au ministère des Relations extérieures du Cameroun.

#000Personnes M. Etien arrive tout fraîchement de Bangui où il a passé quatre années en tant que Représentant du HCR en République centrafricaine, période au cours de laquelle le pays a traversé de graves crises politiques ayant conduit au déplacement de plus de 400 000 personnes.

L’Ivoirien a intégré les Nations Unies en 1991 et travaille avec le HCR depuis 1994.

Sa riche expérience (entre autres en tant qu’administrateur principal chargé de programme et de l’administration en Angola, puis en RDC ; chef de sous-délégation au Congo, puis en Ethiopie, etc.) lui a permis d’acquérir une parfaite maîtrise des questions aussi bien variées que complexes de la protection et de l’assistance des réfugiés et autres catégories de personnes placées sous le mandat du l’organisme onusien.

L’arrivée au Cameroun de M. Etien en tant que Représentant survient après le départ récent de M. Khassim Diagne. Au Cameroun, le HCR travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires humanitaires pour assurer la protection et l'assistance de 365 000 réfugiés et demandeurs d'asile dont la majorité vit dans les régions de l'Est, de l'Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord. Les interventions du Haut-commissariat visent également plus de 190 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays et des communautés d'accueil.