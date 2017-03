Cameroun,Parlement: les enjeux de la session de mars :: CAMEROON Au-delà du renouvellement du bureau des deux chambres, sénateurs et députés pourraient encore s’intéresser à la situation dans la zone anglophone.

#DunIntérêtMajeur Comme le dispose la Constitution, à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année, le Sénat et l’Assemblée nationale élisent leurs présidents et leurs bureaux. De fait, il est certainement attendu dans la semaine, après l’ouverture solennelle de la session ordinaire de mars ce jour, que les deux chambres du Parlement élisent respectivement un nouveau président et de nouveaux membres de bureau. Si le mécanisme de ces élections est clairement défini dans le règlement intérieur qui régit le fonctionnement quotidien de chaque chambre, il reste que ces moments sont toujours redoutés. En effet, qu’il s’agisse de l’élection du président du Sénat ou de celui de l’Assemblée nationale, l’« investiture » du candidat est garantie par le parti. Pour le cas d’espèce, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti majoritaire dans les deux chambres et les autres formations politiques, doivent se déployer pour que le bureau « reflète la configuration politique de la chambre ».

A côté de ce rendez-vous formel de la session de mars, se greffent des sujets liés à l’actualité, qui sont d’un intérêt majeur dans la vie de la Nation. Il s’agit notamment du combat pour la reprise effective des cours dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays. L’on se souvient qu’à la clôture de la session budgétaire en décembre dernier, le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, avait exprimé son indignation face aux agissements des « cassandres de la déstabilisation ». Il avait alors exhorté le gouvernement à poursuivre à l’égard des manifestants « la politique de dialogue et de la main tendue, voulue par le président de la République, S.E. Paul Biya ». Cette session s’ouvre donc au moment où le Premier ministre, chef du gouvernement, a bouclé sa tournée de sensibilisation dans le Nord-Ouest. Mais aussi, après une liesse exceptionnelle des Camerounais, au lendemain de la victoire des Lions indomptables à la CAN-Gabon 2017. Le trophée qui a fait le tour du Cameroun, a alors ravivé la flamme de l’unité, remobilisé des Camerounais fiers de leur diversité, jaloux de l’intégrité et fermement attachés à l’indivisibilité du Cameroun.

La session parlementaire de mars s’ouvre aussi au lendemain de la création par le chef de l’Etat, de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme.