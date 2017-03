THAÏLANDE-CAMEROUN- DIASPORA: ANDY A. ARTISTE ET INSTITUTRICE EN THAÏLANDE: LA MUSIQUE ET LES ENFANTS SONT SES PASSIONS :: THAILAND Andy Mpome est artiste musicienne auteur compositeur, née au Cameroun dans une très grande famille d’artistes musiciens. Elle a comme passion la chanson, les enfants, les voyages, femme dynamique, rigoureuse et patiente vit en Thaïlande et nous parle à travers cet entretien, de sa vie, son parcourt et ses aventures.

#PublicThaïlandais Bonjour Andy

Bonjour Mr SOPIE



Depuis combien de temps êtes vous en Thaïlande?

Cela fait 3 ans que je vis en Thaïlande, 8 ans en Asie en ayant fais un séjour de 5 ans en Chine.

Et que faites vous la-bas?

A part la chanson, Je suis institutrice de langue anglaise et française de l'école maternelle au secondaire. C’est un métier qui me passionne énormément.



Culturellement n’êtes vous pas isolée, voir coupée de votre continent.

Isolée? non pas vraiment car il y’ a pas mal de Camerounais ici, qui font de la musique ou jouent du football . Il y’a également des boites de nuit Camerounaise etc.... Coupée ? ah oui car la culture Camerounaise me manque souvent ,le 5 Décembre par exemple il n’y a pas le NGONDO’A SAWA ici et bien d’autres. Mais bon, c’est enrichissant d’être au contact de nouvelles cultures pour l’ouverture de mon esprit musical.

Combien coûte une baquette de pain en Thaïlande?

(Rires) une baguette de pain coûte 35 thai baht(environ 10 centimes d’Euro et 550 fcfa a peu près)

Parlez nous de votre quotidien. En même temps vous êtes dans la musique.

Ma vie est rythmée au son des cris des enfants à qui j’apprend la langue de Shakespeare en semaine et les weekends j’anime des soirées avec mes passions favorites qui sont le chant et la musique.

Pour quel type de public chantez vous?

Je preste en général dans des événements privés et publiques, tout public confondu.



Faites vous des concerts la-bas?

Oui en effet, Le 03 Décembre par exemple, j’ai eu le plaisir de partager la scène duo avec Le Roi Sergeo Polo à Bangkok. De même, je suis souvent sollicitée pour des ouvertures des soirées Africaines.

Andy et Sergeot Polo en plein concert de musique

Vous avez 1 a 2 album voir 1 ou 2 single en ligne?

En fait, je suis à mon tout premier album intitulé ‘’FINALLY READY’’qui comporte 4 titres donc ‘’FACEBOOK LOVER ‘’ qui est en ligne sur YouTube.



Parlez nous de votre début et votre passion pour la musique.

J'ai commencé à chanter et à dancer à l’âge de 8 à 10 ans car chaque Dimanche chez mes parents mon grand –frère mettait la musique à fond et parfois on faisait des petits concerts à la maison. De même, quand jetais au collège, pendant les semaines culturelles j’interprétais 5 artistes différents( Destiny child, Whitney Houston, les enfants de petits pays…)

Je pense que c’est à cette période qu’est née en moi cette passion pour la musique



Un style RnB teinté d’amour: Pourquoi?

Je pense que tout ce que nous faisons est en général lié à l'amour, pour réussir dans une carrière, quelle qu'elle soit, on a besoin de l'amour de notre famille, amis.... pour nous encourager même dans les études.Un enfant ne peut pas évoluer dans un foyer qui manque d'amour où il se sent rejeté.Donc l'amour est la clé principale de la réussite. Moi j'adore parler d'amour.

Vos relations avec le public Thaïlandais.

Le public Thaïlandais est très chaleureux et surtout encourageant dans tous les sens du termes. C’est pas parce que tu es étrangère que pendant une prestation, ils n’acclament pas ou ne te motivent pas, autrement. C’est un public très à l'écoute.

A quand un retour dans votre pays et une visite en Europe?

A très très bientôt pour un retour au bled qui se prépare en ce moment, notamment pour la promotion de mon album, car je ne suis pas encore connue là-bas et je pense que c’est important de me faire connaitre chez moi ceci pour dire que l’Afrique d’abord et l’Europe ensuite.

Merci à vous Hilaire pour cet interview dans l’espoir de vous rencontrer quand je viendrais conquérir l'Europe.

Merci