Cameroun: La COMICODI interpelle M. Koukolo K. Germain, Directeur de l’Administration Générale, Ministère des P et T,Membre de l’Eglise EPC SION sur les ab Objet : Interpellation relative à la dénonciation des villageois de Nkollo III sur les abus et les menaces dont ils sont victimes de votre part, dans l’optique de la spoliation de leur patrimoine foncier.

#NkolloIII Monsieur le Directeur,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments citoyens, et se fait un devoir de vous informer qu’elle a reçu une forte délégation de villageois du lieu-dit Nkollo III, qui vous accuse d’user de multiples manœuvres, y compris la violence et des voies de fait, pour accaparer leurs terres.

Il ressort de leurs déclarations les éléments ci-après :

* Vous avez acquis en 2012 une parcelle de terrain de 2270 m2, mais vous avez vite fait d’étendre celle-ci à 3000 m2, au grand dam des villageois médusés et sans défense

* Le terrain est utilisé pour les fidèles de votre église, EPC SION

* Vous auriez engagé une véritable épreuve de force pour acquérir, absolument, par tous les moyens, une autre parcelle de 3000 m2, en vue de l’extension de votre église.

* Pour parvenir à vos fins, vous auriez entrepris de recourir à des menaces et des pressions de toute nature.

* Vous n’hésitez pas à détruire les bornes existantes, en toute défiance de la loi

* Vous avez engagé des voyous violents pour attaquer les populations

* Convoqué par le sous-préfet pour une descente sur le terrain, vous n’êtes pas venu.

La Commission tient à éveiller votre attention sur la gravité des faits, et exige que les droits des populations soient respectés sur leurs terres. Personne ne saurait, usant de titres politiques, administratifs ou religieux, prétendre se placer au-dessus des lois de la république et fouler aux pieds l’autorité des représentants de l’Etat.

Personne ne saurait, pour le triomphe de son église, oppresser les populations propriétaires légitimes de terres, par la violence et des abus de toute nature.

Et afin que tout le monde en soit informé, la commission saisit différentes autorités par ampliation de la présente, en vous assurant de sa haute considération citoyenne./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

Copie :

-Mme la Ministre des Postes et télécommunications

-SEM Le Premier Ministre

-Mme la Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières

-Monsieur le secrétaire Général de la région du centre

-Monsieur le Sous-Préfet de Nkol Afamba

-Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence de la République

-Monsieur le Président de la Commission nationale

des Droits de l’Homme et des libertés