France: QUI EST EMMANUEL MACRON CHOUCHOU DES MEDIAS ET DES BANQUES SOUTENU PAR LES PARTISANS DU MARIAGE POUR TOUS DE LA GPA ET LA PMA Je viens d’être l’objet d’attaques de l’armée internet d’Emmanuel Macron suite à la diffusion d’un post doutant de la normalité de sa vie privée sur Facebook, ce qui m’a valu un avertissement de cette succursale de la CIA sur le net, je suis en incapacité de publier quoi que ce soit ou répondre à mes correspondants pendant 72 H depuis ce Dimanche, un homme qui ment sur sa vie privée mérite-t-il de diriger un pays sans que l’on se pose la moindre question sur son parcours, ses soutiens et les projets cachés qui vont nous exploser à la figure, comment expliquer que les médias qui s’intéressent tant à François Fillon et Marine Le Pen se taisent sur les faits d’armes d’Emmanuel Macron ?

#DemmanuelMacron L’homosexualité, l’avortement, la SHOAH sont des thèmes sacrés en Occident, par contre les attaques contre l’Islam terroriste sont acceptés tant qu’on y associe ni le Qatar ni l’Arabie Saoudite pourtant les principaux financier des djihhadistes à travers le Monde, mais comme les dirigeants de l’Occident prompts à vendre leur démocratie aux moutons de l’Afrique, sont à plats ventres devant les monarques pétroliers…