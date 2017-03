CAMEROUN :: Télécommunications : 500 milliards de chiffre d’affaires pour les télécoms :: CAMEROON Selon les statistiques de l’Agence de régulation des télécommunications, ce montant réalisé au cours de l’année 2015 ne concerne que les entreprises privées.

#ChiffreDaffaires Le secteur camerounais des télécommunications n’a pas échappé à la morosité qui a caractérisé l’économie camerounaise en 2015. Comme dans plusieurs segments de l’activité économique, le secteur privé des télécommunications a connu une croissance relativement faible. Selon les statistiques publiées par l’Agence de régulation des télécommunications (ART), le chiffre d?affaires global déclaré de l’ensemble des opérateurs privés du secteur est de 482,5 milliards de FCFA au cours de l’année 2015.

Ce chiffre d’affaires enregistre une progression en valeur absolue de 12,8 milliards de FCFA, soit 2,7% en valeur relative. Ce montant était de 469,7 milliards un an plus tôt. Selon les experts, cette situation s’est exprimée par « une variation de la télédensité, c’est-à-dire le nombre de téléphones dans une région par rapport au nombre d'habitants, de l’ordre de 5,5 en 2014 à 5,2 en 2015, couplée à une variation du taux d’inflation à 0.8%, ce qui a impacté la consommation de façon globale », indique A. Wandji, ingénieur en télécoms.

Un autre facteur évoqué pour justifier cette tendance est l’économie de guerre due aux troubles liés à la présence de la secte islamiste Boko Haram dans la région de l’Extrême nord qui a sérieusement impacté les industries e consommation qui, pour certaines, ont perdu près de 40% de part de marché. La contribution des opérateurs de téléphonie mobile s’élève à un peu plus de 475 milliards de FCFA, soit environ 98% du chiffre d’affaires total. Elle réalise une progression de 3,7% par rapport à l’année 2014, où elle se chiffrait à 458 milliards de FCFA.

Le segment des fournisseurs d’accès internet (FAI) et des fournisseurs de services à valeur ajoutée (FSVA), quant à lui, a réalisé 16,5 milliards d FCFA, soit une hausse de près de 27% en un an. D’après A. Wandji, la performance du segment des FAI et FSVA peut s’expliquer par la forte percée des startups proposant des applications numériques innovantes. A l’analyse des statistiques de l’ART, l’on se rend compte que ce chiffre d’affaires aurait été plus élevé si on avait intégré celui de Camtel. Mais ce dernier n’a pas été déclaré.

Pourtant en 2014, l’opérateur public avait déclaré un chiffre d’affaire annuel de près de 83 milliards de FCFA. Ce qui a porté ledu secteur à 552,5 milliards de FCFA au cours de cette année-là. Le marché est resté dominé par les deux principaux opérateurs que sont MTN et Orange qui contrôle 93,8% de part des télécommunications. Ainsi, MTN est resté leader pour ce qui est de la part de marché malgré la baisse de 6,5 % enregistrée sur son chiffre d’affaires, puis une baisse de 5% sur le nombre d’abonnés. Orange, quant à elle, domine le segment de la data avec près de 55% des parts de marché et 10% des clients ayant des terminaux data compatibles en 2015.

Dans son rapport annuel, l’opérateur français annonce près de 700 000 abonnés utilisant les terminaux data compatibles (3G et 4G) et une évolution de 5% en un an. La base d’abonnés d’Orange a également connu une croissance de 14%, gagnant ainsi 3 points de part de marché selon l’échelle Media Intelligence. Nexttel, quant à lui, n’a pas affiché d’indices permettant d’affirmer une tendance contraire à l’ensemble des opérateurs avec 3 millions d’abonnés au 4ème trimestre 2015 et la meilleure couverture et qualité 3G.

En 2015, le chiffre d’affaires d’Orange a connu une décote de 0,4%, soit près de 656 millions de FCFA. Les 3ème et 4ème trimestres ont sérieusement impacté la croissance du secteur à cause du « lancement des technologies 4G huit mois seulement après le lancement de la 3G », explique un spécialiste. Cette course engagée vers la 4G se justifie par la forte valeur ajoutée de cette technologie. « Ce segment représentant à lui seul une minorité en nombre, mais il est capable de produire pratiquement 50% du chiffre d’affaires. MTN a d’ailleurs réussi à avoir une contribution de près de 32 milliards de FCFA provenant des Datas sur son revenu global en 2015 », renseigne le rapport de Média Intelligence.