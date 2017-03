Cameroun:L’entraineur Hugo Broos convoque 23 Lions indomptables pour les prochains matches amicaux :: CAMEROON Les Lions indomptables du Cameroun, champions d'Afrique vont disputer dans quelques jours deux matches amicaux respectivement contre la Tunisie et la Guinée. L'entraineur Hugo Bross vient de rendre public la liste des 23 joueurs convoqués. Première curiosité de cette liste, l'on note le retour de Choupo Moting et la présence de deux internationaux juniors à l'instar de Jih Kalvin et Duplex Tchamba. On remarque aussi l’absence de Nicolas Nkoulou, qui ne joue plus depuis son retour à l’OL et qui a fait le choix de se mettre temporairement en retrait de la sélection.

#JihKalvin Les matches concernés

Cameroun-Tunisie du 24 mars à Monastir et Cameroun-Guinée Conakry du 28 mars à Bruxelles

L'intégralité de la liste des 23

1. Ondoa Fabrice (FC Séville)

2. Jules Goda (Ajaccio)

3. Pouaty Moïse (Union de Douala)

4. Ngadeu Ngadjui Michel (Slavia Prague)

5. Teikeu Adolphe (FC Sochaux)

6. Mabouka Massoussi(MSK Zilina)

7. Oyongo Bitolo (Impact Monréal)

8. Djettei Mohamed (Gymnastic Taragones)

9. Fai Collins (Standard de Liège)

10. Leuko Serge (CD Lugo)

11. Djoum Suitchuin Giles Arnaud (FC Hearts)

12. Zambo Anguissa (Olympique de Marseille)

13. Boya Frank (TSV Munich 1860)

14. Mandjeck Georges (FC Metz)

15. Moukandjo Benjamin (FC Lorient)

16. Zoua Jacques (Kaiserslautern FC)

17. Choupo Moting (FC Schalke 04)

18. Aboubakar Vincent (FC Besiktas)

19. Toko Ekambi Karl (FC Angers)

20. Bassogog Christian (Henan Jianye FC)

21. Moumi Ngamaleu (SC Rheindorf Altach)

22. Tchamba Duplex (TAD Sport Academy)

23. Jih Kalvin (Alcobendas Levitt)