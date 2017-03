Congo, LIVRE : ANGUIOS NGANGUIA ENGAMBE PUBLIE LE MEMENTO POLITIQUE « AUJOURD’HUI PREPARE DEMAIN » Après des études supérieures en Économie et Douanes, Anguios Nganguia Engambe aura été consultant auprès des institutions monétaires internationales et commerciales puis inspecteur principal des Douanes.

#RichesseéquitablementRépartie Dans ce condensé de son projet de société intitulé « Aujourd’hui prépare demain », il nous livre sa vision pour un Congo prospère à la richesse équitablement répartie. Militant politique depuis 1974, président du Parti pour l’Action de la République Mâ, en sigle PAR, il fut candidat aux élections présidentielles de 2009 et 2016 au Congo Brazzaville.

Si sa candidature à la prochaine élection présidentielle ne fait l’ombre d’aucun doute, il estime que quatre millions de femmes et d’hommes congolais, ayant des convictions politiques différentes et de tous horizons, doivent réfléchir ensemble et en toute liberté, aux différents moyens permettant la libération de l’énergie de chacun pour le développement du pays.

« Aujourd’hui prépare demain », d’Anguios Nganguia Engambe, essai, éditions Cana, 114 pages, 10 euros / 5.000 Francs CFA.