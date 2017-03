BELGIQUE :: Bruxelles, Semaine des martyrs du Cameroun: Les choses se précisent pour ce 11 mars :: BELGIUM Les lampions vont s’éteindre, ce samedi 11 mars à Bruxelles, sur la 9e édition de la commémoration des martyrs du Cameroun. À cette occasion, en dehors de la projection du film inédit sur les victimes des émeutes de février 2008 au Cameroun, l'on assistera à la remise du Prix Soliuni, décerné chaque année par l'asbl Solidarité Universelle, à des personnalités qui se sont fait remarquer par leurs activités en faveur de la paix, de la culture et de la lutte pour plus de justice sociale et d'équité en Afrique et ailleurs.

#PrixSoliuni Il y aura également au menu de cette commémoration des martyrs du Cameroun, des témoignages, discussions et la possibilité de la saisine des juridictions nationales et internationales sur la question de l'indemnisation des victimes des émeutes de février 2008 au Cameroun.

Il faudra souligner que la cérémonie habituelle de dépôt de la gerbe de fleurs devant les locaux abritant les services de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles a eu lieu le 4 mars dernier.

Selon Hermann Kenfack, représentant du Mouvement de février 2008 à Rabat au Maroc et par ailleurs, président du comité d'organisation, « Cette commémoration porte en elle un puissant symbole qui va restituer la Mémoire de nos martyrs, et permettre aux Camerounais de s’approprier leurs valeurs de courage et d’audace"

Le programme de la journée du 11 mars

Lieu: Piano Fabriek Centrum: Rue du Fort n°35 à 1060 Bruxelles

Objet: Commémoration des martyrs de février 2008 au Cameroun

14h 50'

- Une minute de silence en la mémoire de nos martyrs

- Hymne national

- 15h

Film documentaire réalisé au Cameroun par le mouvement de Février 2008 ( 45mn) " Cameroun, un volcan non éteint".

Pause

Remise du Prix Soliuni à l'historien, écrivain et homme politique Enoh Meyomesse

16h

Thème central : « NEUF ANS APRÈS, LE CAMEROUN N’EST PAS NEUF »

Interventions

- Elie Kadji du Code

- Luc Mbanemeck, Udc

- Prince Ekosso

- Enoh Meyomesse

- Thierry Amougou

- Delphine Fouda, Fondation Moumié

- Un membre du MRC/ Europe

- Jacky Essome, Maman de Junior Mbeng, assassiné le 28 février 2008 au Cameroun lors des émeutes

- Me Alexis Deswaef, Président de la Ligue Belge des droits de l'Homme

Modération, Roufaou Oumarou

-Parole à Madame Ondoua Fouda

-Parole à l'invité surprise

Déclaration finale

Collation

Contact du Comité d'organisation:

http://fev2008cameroun.canalblog.com/

Contact: 00 32 465 90 64 31

Courriel: fev2008cameroun@gmail.com