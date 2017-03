LANCEMENT DES 1ères JOURNEES CITOYENNES POUR LA SANTE ET L’ASSURANCE-MALADIE AU CAMEROUN :: CAMEROON Les Premières Journées Citoyennes pour la Santé et l’Assurance-Maladie au Cameroun, seront organisées, l’initiative du Collectif Plus Jamais Ca, Association dédiée à la Santé et l’Assurance-maladie au Cameroun, les samedi 11 et dimanche 12 mars, à travers les activités suivantes dans les 10 régions du Cameroun et dans divers pays d’accueil de la diaspora camerounaise dans le monde (France, Angleterre, Maroc, Allemagne, Italie, Etats-Unis) afin de mettre en regard, faire écho et mutualiser l’action de la société civile dans les domaines de la santé et de la promotion de l’Assurance-maladie :



- une rencontre dénommée les Entretiens de la Santé et de la Couverture-Maladie au Cameroun, à Yaoundé, articulée autour de la présentation des initiatives de la société civile, une table ronde et de la mise en place de Plateformes pour la Santé et l’Assurance-Maladie à l’échelon national et local. ( Samedi 11 mars. 14 h-18 h. Hotel Girafe. Elig Essono face la Sanza )

- Une présentation, à Paris, de la plateforme des associations et organisations pour la santé et l’assurance-maladie au Cameroun basée en France. ( Samedi 11 mars. 15 h. Espace La Jungle. 12, rue Quicampoix.75004 Paris )

- La signature de conventions de fourniture d’ambulances à des collectivités locales au Cameroun et d’équipement de formations hospitalières ( Douala 3e, Eseka )

- Des programmes d’appuis et de dons pour l’équipement et le relèvement du plateau technique de nos formations sanitaires.

- L’organisation d’un concours de reportages et d’enquêtes sur les questions de santé et de couverture-maladie à l’intention des étudiants en journalisme au Cameroun

- Des activités diverses et variées et une déclinaison médiatique des questions liées à la santé et à l’assurance-maladie.



En effet, il y’a un an, le 12 mars, Monique Koumatéké, jeune camerounaise, décédait de manière tragique, ses jumeaux dans le ventre, que tentait alors de sauver en vain une proche, dans la cour de l’hôpital de Laquintinie à Douala. Ce drame suscita à la fois une vive émotion, des clameurs et une indignation dans l’opinion et une polémique sur les causes de sa mort.

#FormationsSanitaires Au-delà, il interrogeait notre système de santé face à des nombreux enjeux et défis, liés à la croissance de la population, à la proportion élevée de jeunes (44 % de moins de 15 ans), à l’accroissement des dépenses, au faible taux d’espérance de vie, et à la persistance de la mortalité maternelle, néo-natale et infantile.

En effet, malgré l’extension de la carte sanitaire portant à près de 2387 le nombre de formations sanitaires réparties en 6 catégories, aussi diversifiées que spécialisées, des efforts importants des, l’harmonisation des cursus de formation, une prise en charge plus marquée du Vih, du paludisme – principale cause de mortalité et de morbidité -, la décroissance partielle de l’évolution de la tuberculose, une attention plus soutenue pour les maladies tropicales négligées, il reste confronté à de très sérieuses difficultés.

Celles-ci sont mises en lumière par des drames, accidents et catastrophes récents (accident de train d’Eseka, multiplication des accidents sur les axes routiers, etc) : la faible proportion du Pib consacré à la santé ( 5% sur les 15 exigés par l’OMS), le déficit en personnel, la faible dotation et l’inégale répartition des plateaux techniques, les entorses à la déontologie et à l’éthique, la persistance des maladies transmissibles, les dégâts saisonniers des maladies à potentiel endémique (choléra, méningite, fièvre jaune, etc.), la situation préoccupante de la prise en charge du handicap et de la santé mentale, les risques élevés en matière d’urgences et de catastrophes, l’absence d’un système de couverture maladie universelle et bien d’autres obstacles.



Face à ce constat, nous avons lancé sous la forme d’un Collectif dénommé PLUS JAMAIS CA, une association dédiée à la santé et à l’assurance-maladie au Cameroun, visant notamment à mettre en exergue, valoriser, appuyer, renforcer et mettre en synergie l’action de la société civile de la diaspora et du Cameroun orientés vers la contribution et l’accompagnement pour des réformes efficaces de nos systèmes de santé et hospitalier, des plaidoyers à destination des pouvoirs publics, la contribution à l’équipement, à l’amélioration et à la modernisation des plateaux techniques de nos formations sanitaires et une action concertée pour la mise en place de l’Assurance-maladie au Cameroun.

Abdelaziz Mounde

Journaliste-Consultant en Relations Internationales et Stratégiques

Fondateur du Collectif pour la Santé et l'Assurance-Maladie au Cameroun

Hotel d'Entreprises Paris Nord-Est

46, rue René Clair, 75018 Paris

+ 33 7 51 04 90 61