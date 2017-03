HAÏTI :: Haïti: Michaëlle Jean assistera aux funérailles de l’ancien Président René Préval :: HAITI La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, se rend en Haïti pour assister, le 11 mars, aux funérailles nationales de l'ancien Président René Préval décédé le 3 mars 2017.

#SecrétaireGénérale "Figure incontournable de la transition démocratique haïtienne, le Président Préval s'est distingué par sa capacité à engager le dialogue. On l'aura vu, au cours de ses deux mandats, discuter avec les syndicats, avec les parlementaires, aller à la rencontre de la jeunesse pour pacifier des quartiers, engager des programmes de coopération qui ont su porter leurs fruits. Il a, avec le concours de la communauté internationale, mobilisé tous les moyens possibles pour la tenue des élections dans le contexte éprouvant de l'après-séisme.

Le verdict des urnes a été respecté et c’est avec dignité qu’il a passé l’écharpe présidentielle au Président Michel Martelly. René Préval a œuvré sans relâche pour engager la dynamique d'un dialogue politique inclusif qui a su prendre forme dans la résolution de la récente crise et qui a perduré par l’action du Président de la transition Jocelerme Privert. René Préval passe à l'Histoire comme le premier président sortant à ne pas être forcé à l'exil et qui a su, dans sa conduite du pouvoir, incarner la fonction présidentielle avec un sens important de la responsabilité et renforcer les bases de l'État de droit. Pour tout cela, il mérite notre respect", a déclaré la Secrétaire générale avant son départ.

Durant son séjour à Port-au-Prince, la Secrétaire générale s'entretiendra avec le Président Jovenel Moïse, qui a pris fonction le 7 février dernier.

NB: L’OIF compte 58 Etats et gouvernements membres, et 26 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org

Contacts Presse

julie.tilman@francophonie.org / media@francophonie.org