   CAMEROUN :: Paiement électronique des taxes et droits de douane : 14 nouvelles villes concernées :: CAMEROON

Paiement électronique des taxes et droits de douane : 14 nouvelles villes concernées. Les opérateurs économiques basés hors de Douala peuvent désormais effectuer leurs opérations en ligne.

Le Directeur Général Les promoteurs d'activités économiques installés à Yaoundé, Tiko, Kribi, Limbe, Bamenda, Mamfe, Ambam, Ebolowa, Kye-Ossi, Ekok, Idenau, Kousseri, Gashiga et Ngaoundéré peuvent à présent payer leurs droits et taxes de douane en ligne. De même, les commissionnaires en douane agréés et autres acteurs du commerce extérieur peuvent s'acquitter de leurs frais dans les agences de banques hors de Douala.

Jusqu’ici, la procédure s’effectuait uniquementbancaires de la ville de Douala. C’est le directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga, qui informe l’opinion publique du changement à travers un communiqué récemment publié dans Cameroon Tribune. La mesure concerne aussi bien les importateurs de biens de première nécessité, de matières premières et biens d'équipement, de biens intermédiaires, que ceux de biens de consommation courante.

Dans la pratique, la procédure de paiement s’effectue en quatre étapes. D’abord, l’inspecteur de visite liquide la déclaration en douane et communique à l’opérateur économique le numéro de liquidation. Muni de cette référence et de son numéro de contribuable, l’opérateur se rend ensuite dans l’une des agences de banques connectées à la plateforme e-GUCE (plate-forme électronique du Guichet unique du commerce extérieur) pour payer ses droits et taxes de douane. Le contribuable a le choix entre le paiement en espèces, par ordre de virement au guichet ou par virement électronique…

Après quoi, l’agent de banque valide le paiement pour permettre la génération automatique de la quittance par le système douanier et procède au reversement des montants collectés. Enfin, le receveur des douanes de la localité concernée délivre une quittance après vérification du paiement effectif sur la plateforme e-GUCE. Dans son communiqué, le directeur général des Douanes affirme que le processus s’étendra progressivement aux autres localités du territoire national, mais déjà, il invite les opérateurs économiques à tenir compte de cette facilité et prie les banques membres de l’Association professionnelle des établissements de crédit (APECCAM) de prendre les dispositions pour vulgariser ce service dans leurs agences.