CAMEROUN :: Jean Claude Tsila, préfet du Mfoundi : «Il est interdit aux piétons de traverser les voies ferrées » :: CAMEROON Monsieur le préfet, un accident de train s’est produit mercredi dernier au quartier Elig-Edzoa à Yaoundé, causant la mort de trois personnes et de nombreux blessés. Que prévoit la réglementation sur l’exploitation de la voie ferrée ?

Nous regrettons cet accident causé par un train de réhabilitation de la voie ferrée au niveau de Benoué Rail. Cet endroit fait souvent l’objet d’encombrements de la voie par les riverains. Situation exacerbée avec la ferveur de la fête d’hier (Ndlr : mercredi). Une enquête a été ouverte à ce sujet et elle établira certainement les responsabilités.

#VoieFerrée Cela dit, nous nous sommes rendu compte que les emprises de la voie ferrée font l’objet d’occupation anarchique. Une opération est en cours avec Camrail pour envisager le déguerpissement des occupants illégaux installés sur les emprises de la voie ferrée. Il est à cet effet interdit aux piétons de traverser ces voies et encore moins aux populations de s’installer à proximité des voies ferrées.

Quelles sont les mesures préconisées pour la sécurisation des voies ferrées au Cameroun ?

La sécurité au niveau de la voie ferrée doit se faire de façon mécanique. A l’instar de l’installation des balises pour empêcher la traversée des rails à l’annonce des trains. Ces installations sont perceptibles dans ces points de la ville. Elles servent à bloquer la circulation dès l’annonce d’un train. Tous ces instruments d’installation doivent être posés par Camrail.

Sans vouloir indexer qui que ce soit pour le moment avant l’issue de l’enquête, il doit y avoir un peu plus de sécurité. Que les instruments de sécurité soient installés au niveau du passage à niveau pour que le train à son arrivée circule sans causer de dégâts. Ceci nous évitera ce genre d’accidents qui deviennent récurrents.

Quelle est la responsabilité des populations et des riverains dans cette démarche de sécurisation ?

Une enquête est ouverte comme je l’ai dit plus haut. On attend les conclusions de l’enquête pour savoir réellement ce s’est passé. Pourquoi tant de gens se retrouvaient sur les rails. Il était 19h. Est-ce qu’il y a eu des klaxons ? Le conducteur du train devrait être entendu. Les témoignages vont certainement être enregistrés.

Pour ce qui est des mesures sécuritaires, je crois que les populations savent la conduite à tenir. Vous avez vu certains corps mutilés vêtus de la tenue de la fête. Je ne voudrais pas aller vite en besogne pour pointer un doigt accusateur sur qui que ce soit. Je crois qu’il y a quelque chose qui n’a pas fonctionné.