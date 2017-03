Cameroun,Bandenkop : Lumière sur les funérailles de Rosette Mboutchouang :: CAMEROON Malgré l’unanimité autour des funérailles réussies de la défunte maire de Bangou, le Comité d’organisation reste la cible des tirs groupés de quelques quidams aigris.

#RosetteMboutchouang Les funérailles de Mme Rosette Mboutchouang, organisées les 23, 24 et 25 février dernier à Bandenkop, dans le département des Hauts-Plateaux, Région de l’Ouest du Cameroun, a été un échec « selon une clique d’individus en mal de sensation, qui ont décidé de manipuler et entrainer l’opinion publique dans leur stérilité intellectuelle. Une fois de plus, l’échec semble avoir changé de camp. Les « manipulateurs » sont aujourd’hui, pris dans leur propre trappe, dont victimes de leur propre turpitude.

Selon des critiques acerbes, la tenue de cet évènement en elle seule, constitue à n’en point douter, un pari gagné, compte tenu du protocole et de l’ordonnancement des activités que cela imposait. Mais bien plus, la présence de hautes personnalités de la République et des diplomates, des hommes politiques de toute chapelle dans ce petit village devenu célèbre par la force de l’histoire, n’a pas semblé plaire à des opportunistes mal inspirés qui croyaient saisir cette occasion pour reconquérir leur estime politique perdue depuis belle lurette ; des opportunistes fort heureusement écartés de l’organisation, mais écument certaines rédactions pour tenter de manipuler des confrères en leur faisant croire qu’eux seuls sont experts en organisation d’évènements.

L’on est dès lors pas surpris qu’au lendemain de la tenue de ces funérailles, des journaux dont certains manquent de sérieux, ont braqué les canons de leur ligne éditoriale sur cet évènement dont l’organisation est peinte sous de sombres auspices. Mais ces attaques ont d’abord ciblé le rédacteur de l’article « Funérailles de Rosette Mboutchouang : Niat Njifenji et Fru Ndi s’affrontent à distance » paru sur le site du journal en ligne camer.be ; ce rédacteur qui a été traité de tous les noms d’oiseau dans des commentaires tendancieux à travers des réseaux sociaux. Le processus de machination et de pure affabulation était dès lors mis en branle.

Etant donné que nous sommes tenus par le respect de l’éthique et de la déontologie professionnelle dans le traitement de nos sujets, dépassionnés, le devoir de conscience oblige d’exercer pour l’intérêt général. Ces attaques nous ont contraintes à croire que nous avons travesti des faits qui sont sacrés. C’est pourquoi nous sommes allés une fois de plus, investiguer ce 6 mars 2017 à Bangou et à Bandenkop. Nous avons manqué le chef Bandenkop, du fait de son déplacement à Dschang, où il est étudiant. Quant à monsieur Mboutchouang, il n’était plus possible de le rencontrer à cause des gens qui excellent dans la désinformation. Son entourage répond tout de même sans hésiter en ces termes clairs : « Le père est désarçonné quand il entend des insanités sur le prétendu échec des funérailles de son épouse. Si vous voulez avoir ce qu’il pense, il est très reconnaissant de ce que le comité d’organisation a fait pour lui. Il se sent hautement honoré. Ce que les autorités camerounaises ont fait pour lui, n’a pas de prix ».