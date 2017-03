Cameroun,VERBATIM: PUISSE VOTRE BALAI DEMEURER UN OUTIL PACIFIQUE D'HYGIENE DOMESTIQUE.UNE FOIS DE PLUS, LA PATRIE A BESOIN DE VOUS, FEMMES!! :: CAMEROON Au dela de l'objectif d'Emergence, la preoccupation constante du Cameroun et des Camerounais est de sortir le pays du sous-developpement. Meme si de plus en plus de voix sont sceptiques quant a une Emergence en 2035-echeance promise, le developpement de notre cher pays ne saurait cesser d'etre l'ideal a approcher, faute de pouvoir l'atteindre. Cela necessite de s'en donner les moyens, en commencant par un leadership adequat! L'allusion faite dans un poste recent a l'interdiction de sejour qui frapperait certains de nos Hauts Dirigeants dans des pays membres de l'OCDE est deja tout un scandale dans un pys comme le notre. Mais a y regarder de plus pres et a l'instar de phenomenes tels que la Feymania, la prostitution, il ne s'agit de rien d'autre que d'un debordement de la realite putride d'une societe en perte de valeurs essentielles. La necessite de restaurer ces valeurs fait du choix du Leader une etape aussi delicate qu'essentielle, car le maintien du cap vers l'atteinte de l'objectif de developpement en depend. Le Developpement a toujours ete une oeuvre de longue haleine. Pour cela, il est important qu'il prenne forme deja dans l'esprit des jeunes generations, qui doivent pouvoir se l'approprier et s'y projeter, sous la direction d'un leader qui ne se contenterait pas de les entretenir dans un monde factice et superficiel fait de non-valeurs, repandant sur son passage d'eventuelles miettes a leur intention. Ils ont besoin d'un leader humain et humaniste, qui precherait par l'exemple, en leur montrant comment s'eloigner des voies de la perdition. Les risques lies a la pandemie VIH-SIDA sont la, ils se rappellent chaque jour a notre bon souvenir, ajoutee a d'autres pathologies liees au sexe, ou a son mauvais usage.

#ValeursEssentielles Nous aurions neanmoins le tort d'ignorer ou de minimiser la place qu'occupe le sexe dans notre societe, juste pour revendiquer une africanite en rupture avec toute approche freudienne, car a la base, la pratique reste fondamentalement identique, quelque soit la race, quelque soit la nationalite, quelque soit la localisation geographique! La volonte de circonscrire le sujet aux seules formes de sexualite traditionnelles- ayant court entre un homme et une femme- ne fait pas moins de la femme la cle du probleme. Car qu'elle soit mere naturelle, adoptive ou maquerelle, soeur , tante, cousine, amie ou simple partenaire..., rien ne se fait sans elle. Et c'est la raison de cet appel, a elle adresse. Nous savons tous ce qui se passe dans les maisons et dans les familles, ou des individus plus ou moins promus par Decret, et donc forts du pouvoir et des moyens mis a leur disposition, viennent eprouver leur ego, profitant au passage soit d'une misere que leurs victimes n'ont ni voulue, ni choisie, soit aussi d'une mentalite cupide sans limite, en contraste avec les apparences en public. Parler de psychopathie ne serait en rien exagere, car le resultat est la soumission quasi religieuse de familles entieres a qui sont exigees des preuves d'amour, via un acces reserve et exclusif aux faveurs non pas d'une, mais de deux, voire de toutes les filles/femmes de la maisonnee, puberte ou pas. Seule la souillure d'un eventuel lit conjugal semble leur procurer le sommum de plaisir dans leur derive jouissive, irresistiblement pousses par un instinct fetichiste somme toute primaire! On peut comprendre le plaisir physique que vous pourriez en tirer dans certains cas. Mais il ne s'agit en rien de sortir de l'intimite ou cela se passe, pour exprimer votre patriotisme, en vous rappellant d'abord a vous-memes, et en faisant valoir la difference qu'il ya entre les effluves douillettes d'une couette, et le fauteuil de Magistrat supreme! Car en effet si dans le premier cas la position verticale, allongee, detendue...est de principe, il s'agit dans le deuxieme de rester vif, alerte, attentif, a l'ecoute, plutot assis, comme pour permettre une meilleure circulation des idees, du cerveau jusqu'au bout de la plume... Les deux choses sont manifestement diferentes, donc a ne point melanger,

a moins de vouloir entretenir la confusion ambiante, ou la libido debridee et ses satisfactions semblent s'etre imposees en vecteurs de notre societe, avec toutes les derives qu'on peut observer, et auquelles l'on assiste actuellement. Sans ce travail de retour aux valeurs essentielles, notre societe court a sa perdition, interdisant tout reve veritable a notre jeunesse: Femme donneuse de vie, femme donneuse d'avenir, la Patrie a besoin de vous: Vous etes seules Maitresses de votre intimite, vous seules savez ce qui s'y passe, et avec qui cela se passe. Vous avez un role important a jouer. Vous avez le privilege et la possibilite de preserver la patrie et la Republique de personnes qui ne pourraient la rendre que pire alors que d'un leader, nous attendons legitimement le meilleur, sachant qu'AUX FRUITS ON RECONNAIT TOUJOURS L'ARBRE... LA CORRUPTION DES MOEURS NE PEUT JAMAIS ENGENDRER QUE CORRUPTION PLUS GRANDE , MAIS JAMAIS DE PROGRES, NI DE DEVELOPPEMENT!!...