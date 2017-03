CAMEROUN :: Affaire de l’hôtel la Falaise: Que s’est il réellement passé à Bafang? :: CAMEROON Metae Emile se trouve sous soins intensifs à l’hôpital central de Yaoundé. Mardi dernier, il a tenté de se donner la mort en sautant du deuxième niveau de l’hôtel la Falaise de Bafang

#BafangLaFoule La foule était immense à Bafang. En présence des autorités administratives et les forces de maintien de l’ordre. La tension est montée d’un cran devant le corps gisant de Metae. Ce dernier, muni d?un bidon d’essence, est monté sur la toiture de l’hôtel la Falaise pour réclamer trois mois de salaire. Faute de quoi il mettrait le feu à l’établissement et se suiciderait.

Par le truchement du gouverneur de la région de l’ouest, les négociations vont commencer. Monkam Pascal, le président Directeur General de l’établissement qui a donné un point de presse ce jour sur le sujet à Douala le confesse « je ne voulais pas qu’il y ait mort d’homme ».

Devant les menaces de plus en plus pressantes qui mettaient en jeu sa vie et celle des clients de l’hôtel, il fallait se soumettre à ses exigences. Celui qu’on qualifie à tort ou à raison de forcené a exigé tour à tour, un, puis deux, puis trois… jusqu’à six millions CFA. A chaque fois le PDG donnait l’ordre de décaisser l’argent qui lui était servie dans un sceau d’eau attaché à une corde qu’il tirait du haut de sa retraite suicidaire.



Finalement, il va se résoudre à ne rien prendre et passer à la vitesse supérieure. Au deuxième niveau de l’hôtel, il va se retrouver face à face avec les forces du maintien de l’ordre. Il va sauter pour se retrouver au sol, inconscient et pris pour mort. Cet employé de Certex et Partners, une Société des Etablissement Monkam est engagé depuis trois mois comme superviseur des travaux dans le projet d’exploitation du site de Sodibono de Bafang.

Au moment où il engage la manœuvre suicidaire précise le PDG Pascal Monkam « Il m’a réclamé la somme 550 000 correspondant à trois mois de salaire que j’ai donné » Comme preuve, trois documents datant du mois de décembre 2016 signés de Metae pour un montant de 550 000 ont été distribués aux journalistes.