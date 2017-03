Cameroun, Conspiration de l’Elite: Il faut délivrer le Nde … :: CAMEROON Le moment arrive, et il n’est pas loin, où ceux qui auront décidé d’embrigader le département de la noblesse répondront devant le tribunal de l’histoire. Le département du Ndé semble être la chasse gardée d’une élite qui placée dans son paradis et regardant du haut la misère des populations a pour seul souci de se faire glorifier, vénérer, et surtout acclamer par tous. Dans cette mystérieuse situation, l’autorité administrative est témoin silencieux, les chefs traditionnels sont dépaysés, l’église sert même parfois la tribune du spectacle. On ne devrait pas agir sans être recommandé

#ChefsTraditionnels Acclamer pour mourir…, voter pour souffrir…, et se taire pour subir…voilà les leçons qui, me semblent-ils, ont mieux été assimilées par les populations du Ndé. Je ne saurai vous dire qui a été l’enseignant de ces disciplines qui ont transformés le Ndé en une cité ou l’on ne devrait pas agir sans être recommandé, ou encore sans avoir l’accord de certains privilégiés. Le problème qui reprend corps en ce moment dans le Ndé risque être incontrôlable si rien n’est faits à temps car les chefs traditionnels sont maltraités et même méprisés par des élites qui une fois nommés oublient d’où elles viennent. Les populations retiennent la leçon, mais le plus dur est de savoir ce que font ces élites pour le développement local. Ne vous trompez pas … Je sais qu’ils tiennent leurs pouvoirs et leurs autorités des vins, carburants, dons de chèvres et autres qu’ils offrent aux autorités administratives pour les accompagner dans leurs spectacles tristes.

Lever les populations contre la vision de leur chef, c’est la stratégie avec laquelle le Ndé est divisé. Oui disons-le ! Nous condamnons le terrorisme sans réserve. Mais alors quelle place devons –nous accorder à ceux qui instaurent le désordre dans des cités, dans des villages, dans des associations, et même à des cérémonies officielles. Délaissant les personnes chargées de diriger, ignorant les portes paroles, et rejetant les élus, ils décident de faire avec ceux qui chantent à leur rythme . . . bienvenu la division. Le Ndé est ainsi embarrassé depuis près d’une décennie, et tout laisse à croire que l’ambiance n’est pas bonne dans le sérail. Au bout du compte tout se gère pour la gloire et l’honneur de telle ou telle autre élite. La vérité c’est que le perdant de tous les temps c’est le peuple, même si je ne peux pas dire avec exactitude ce que gagnent les chefs de file.

L’heure est au réveil des consciences, l’heure est à l’éducation, l’heure est à la dénonciation. Mieux que hier il est bien de permettre à ceux qui déciderons de se rendre complice de ces trafics qui embrigadent le Ndé, desservent les populations, mais cultivent la haine, la paresse, le favoritisme, le mépris et la discorde. Je souhaite voir un département « androïde » ou toutes les connections sont possibles à condition d’être « update », un Ndé où les grand se souviendront d’où ils viennent, un Ndé où les uns comprendront qu’on est élite parce qu?il ya la basse classe, et où les nommés se souviendront qu?il ya des élus. Les chefs traditionnels et les élus doivent comprendre qu’ils portent sur leurs épaules l’espoir des populations. Moi aussi je le sais j’ai le devoir d’être une boussole. C’est pourquoi je vous offre dans Ndé Infos une tribune, dans l’espoir d’être la parole des sans voix. Ensemble si nous délivrons le Ndé, l’histoire retiendra, les générations futures suivront l’exemple, le Ndé gagnera, le Cameroun gagnera. Si nous avons un souci pour le devenir de nos enfants, de nos jeunes, de notre village, de notre département ou de notre pays, sachons qu’il est temps d’agir pas pour notre gloire, mais suivant les besoins des autres, suivant les priorités définies, suivant un plan général. La fête de jeunesse a encore

présenté le visage d’un département où une fois à table chacun donne l’impression de vouloir sortir sa cuillère de sa poche pour le repas servi. Que la célébration de cette édition de la journée internationale de la femme donne aux femmes l’occasion de pouvoir apporter leurs contributions pour le rassemblement des élites du Ndé. Notre regard est désormais braqué sur le rôle que joue l’administration dans ce film qui changera positivement de titre si chacun apprend à se laver les mains avant d’être à table.