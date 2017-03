AU-DELÀ DES FESTIVITÉS DU 8 MARS: PLAIDOYER POUR LA REVALORISATION DES DROITS DES FEMMES AU CAMEROUN. :: CAMEROON J’aime beaucoup citer mon pays pour l'amour que je lui porte dans les analyses qu'il me sied en toute responsabilité de faire, répondant personnellement à la célèbre pensée qui veut qu'on se demande ce que l'on apporte au pays avant de questionner ce que le pays nous apporte.

#ToBe En effet, comme même " la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a", je ne peux pour l'heure apporter au Cameroun que mes analyses contributives notamment dans un domaine où mon cœur comme celui de bien de camerounais saigne: les faits de société de plus en plus assombrissant et la gestion de la chose publique.

Mais ici, ce 9 mars 2017, en réitérant aux femmes une bonne fête dans la quête de leurs droits, je reste marqué par le côté festif des manifestations d'hier. La fête fut belle, celle que j'ai regardée présidée par la chaleureuse première dame dont les qualités humaines exprimées à travers ses émotions ne sont plus à démontrer. Qui peut lui reprocher cette belle osmose qu'elle sait développer avec le peuple camerounais et dont elle a su encore faire montre hier? Sauf à être un éternel grognard ou un vrai aigri, je crois que personne. Mais cela suffit-ll à se satisfaire de la politique du renouveau national en ce qui concerne les droits des femmes? Je constate que non!

Abraham LINCOLN affirmait que “Si l'esclavage n'est pas mauvais, rien n'est mauvais.”. J'ai noté que le défilé a commencé avec une large effigie du Chef de l'Etat Paul BYA, lui qui a si peu fait pour les femmes en 34 ans de règne. Même sur le plan symbolique jamais il n'a donné à la femme un rôle de leader. Comparaison n'est pas raison mais même le vieux Wade au Sénégal a pu nommer une femme premier ministre, feu Bongo comme son fils une femme à la cour constitutionnelle. Au Cameroun, les postes institutionnels cités sont tenus depuis 34 ans par des hommes: l'Assemblée nationale, le Sénat, le premier ministère, la cour suprême, le Conseil économique et social, les ministères régaliens (Intérieur, justice, défense etc.)

Pourtant comme des esclaves, ces femmes tant minorées dans les corps de l'Etat ont dès l'entame du défilé mis en relief le chef de l'Etat et présenté lors du défilé des messages de remerciements à ce dernier pour ses bienfaits.

“Les livres nous donnent l'occasion de découvrir que nos idées si originales ne l'étaient pas tant que ça.”Si l'on parcourt les décrets du Chef de l'Etat depuis ce long règne, on verra que je ne dis pas de bêtise, que je ne suis pas dans une critique sans limite inutilement destinée à rabattre la joie des femmes si abondamment manifestée comme si l'équité dans leur prise en compte était acquise.

Le président Lincoln que j'ai cité plus haut disait également "Tout ce que je suis je le dois à mon ange mère" Cette phrase est valable pour bien d'hommes y compris tous ces ministres qui se sont mis sur leur 31 hier au boulevard du 20 ma alors que comme leur patron, ils nomment peu de femmes aux postes stratégiques dans leur ministère. Pourquoi le Cameroun n'a-t-l pas de femme Général? Je connais des colonels femmes qui pourraient le mériter.

De qui se moque-t-on dans notre pays? Les femmes sont nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles. Pourquoi les traite-t-on différemment alors qu'elles valorisent mieux le pays? Combien ont-elles fait l'objet de poursuites dans l'opération épervier comparé aux hommes? Le même Lincoln disait "Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps" A ces valeureuses femmes qui arborent les tenues du 8 mars jusqu'aux confins du monde: Des femmes camerounaises en Europe, en Asie, partout en Afrique, au Proche et au Moyen orient, usant de tous les efforts du monde pour les obtenir du Cameroun , je dis bravo et plaide pour que le président Paul BIYA remanie son gouvernement, nomme les femmes de façon paritaire, leur confie des institutions et le Cameroun trouvera très rapidement la voie de son émergence car en réalité "aucun Homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge" Ces pancartes de remerciements étaient à mon sens un mensonge de la part de ces femmes aux hommes qui leur mentent sur leur volonté de voir progresser leurs droits.

Jean-Claude NDJAMEN.

Journaliste/ Ecrivain.

Paris/France.

Version anglaise

BEYOND THE FESTIVITIES OF 8 MARCH.ADVOCACY FOR THE REVALUATION OF WOMEN 'S RIGHTS IN CAMEROON.

I like to quote my country for the love I take in the analyzes that it befits me to be responsible for doing, responding personally to the famous thought that one wonders what one brings what We bring the country before questioning what the country brings us.

Indeed, since even "the most beautiful woman in the world can give only what she has", I can for the moment bring to Cameroon only my contributory analyzes especially in an area where my heart like the good of Cameroonians Bleed: the facts of society increasingly darkening and the management of public affairs.

But here, on March 9, 2017, by reiterating to women a good feast in the quest for their rights, I remain marked by the festive side of the demonstrations of yesterday. The festival was beautiful, the one I watched presided over by the warm first lady whose human qualities expressed through her emotions are no longer to be demonstrated. Who can reproach her with this beautiful osmosis that she knows how to develop with the Cameroonian people and of which she was able to show yesterday? Except to be an eternal grumbler or a real embittered, I believe no one. But is this sufficient to satisfy the policy of national renewal with regard to women's rights? I see no!

Abraham LINCOLN said that "If slavery is not bad, nothing is bad." I noticed that the parade began with a large effigy of Head of State Paul BYA, he who has done little for women in 34 years of reign. Even on the symbolic level it never gave the woman a leadership role. Comparison is not right but even old Wade was able to appoint a female prime minister, Bongo fire as her son a woman to the constitutional court. In Cameroon, key institutional positions have been held for 34 years by men: the National Assembly, the Senate, the first ministry, the Supreme Court, the Economic and Social Council, the government ministries (Interior, Justice, Defense, etc.)