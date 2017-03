Madagascar: Aucune nomination de nouveaux ambassadeurs en 3 ans ! Depuis l’accession de Hery Rajaonarimampianina à la tête de l’Etat, il n’a nommé aucun nouvel ambassadeur. Va savoir pourquoi, alors qu’il est en train de préparer son deuxième mandat. Le régime transitoire a bien essayé de nommer des nouveaux ambassadeurs mais comme Andry Rajoelina et son équipe sont arrivés au pouvoir par voie inconstitutionnelle, ses nouveaux représentants à l’étranger sont refusés par les pays hôtes. Ce qui n’est pas le cas avec Hery Rajaonarimampianina. Bien qu’incompétent, il est issu des urnes et a le droit et le devoir même de nommer les ambassadeurs de Madagascar à l’étranger. Mais il ne l’a pas fait, même pas un seul en 3 ans.

#HeryRajaonarimampianina Il est vrai qu’il prend son temps pour la moindre décision. Trois mois pour trouver son Premier ministre Kolo Roger, 6 mois pour trouver son remplaçant et ainsi de suite. Maintenant, il met 3 ans pour nommer des ambassadeurs, à condition qu’il prenne cette décision dans les semaines à venir.

Déjà que Madagascar est mal connu ou plutôt connu surtout pour le côté négatif, des ambassadeurs pour redorer un peu l’image ne nous fera pas du mal. Ou surtout ne fera du mal au régime HVM. Peut-être qu’il est indécis parce qu’il y a trop de candidats s’il veut recaser tous les ministres et collaborateurs qu’il a remercié depuis 3 ans !