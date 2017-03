Cameroun, Fomougne Fokam Claude-Bernard « 50percentoffsoftware.com vous permet d’acheter et vous faire livrer dans votre boite email » :: CAMEROON Il est Camerounais, diplômé de la prestigieuse université du Maryland à College Park. Cet informaticien de haut vol est administrateur et propriétaire de site 50percentoffsoftware.com. Il en donne les contours.

#BoiteMail Pouvez-vous présenter votre site ?

Le site a pour but primordial la vente des licences et logiciels Microsoft et Adobe, nous somme partenaire Microsoft ID#4774337, nous achetons chez Microsoft et revendons sur notre site web. Munit d’une carte de débit Visa ou Master Card, vous pouvez acheter sur notre site et vous faire livrer dans votre boite mail. Par ailleurs, nous avons pensé aux clients qui n’auraient pas de carte de débit Visa ou Master Card, d’autre forme de payement sont disponible comme par exemple nous faire parvenir un transfert western union ou money gram. Au préalable l’acheteur devrai s’inscrire avant de faire un achat, après avoir reçus le payement, nous enverront au client la ou les licences et le lien de téléchargement du logiciel and leur boite mail. Nos licences sont activable sur le site de Microsoft après installation, et les mises à jour sont aussi faite sans problème, ceci pour vérifier l’authenticité des licences. Nous apportons aussi l’assistance technique en ligne via une connexion remote, pour ceux qui auront des difficultés à télécharger et déployer les logiciels. Notre Objective est de faire connaitre notre service sur l’étendue du territoire national et international. Nous avons des prix défiant toute concurrence. Nous ciblons toute personne désirant acquérir un nouveau logiciel et aussi plus les grandes entreprises qui pourront commander en volume.

Vos états de service au Cameroun et ailleurs

Au Cameroun par exemple, nous avons déjà vendus plus de deux cent licences en 4 mois d’existence et ces licences on été installer sur les ordinateurs au MINPOSTEL, MINEPAT, CONAC, et a la CAMPOST. Nous avons aussi vendus des licences en ligne à certain client au Sénégal et en Afrique du sud.

Vos perspectives

Dans le programme ou nous somme inscrit chez Microsoft, nous avons a notre dispositions 50.000 (Cinquante Milles) licences pour l’année 2017, nous comptons les vendre et que par la suite Microsoft augmente notre quota pour l’année 2018 et avenir.