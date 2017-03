Négociations Cameroun-FMI : Rendez-vous à Washington :: CAMEROON La mission du Fonds monétaire international s’est achevée hier. Une équipe du Cameroun devrait se rendre dans les prochains jours au siège pour poursuivre les échanges .

#FondsMonétaire La mission du Fonds monétaire international (FMI), qui séjournait au Cameroun depuis le 20 février dernier, est repartie hier. Si les discussions ouvertes il y a deux semaines au ministère de l?Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT) se tenaient à huis clos, c’est sans surprise que la traditionnelle séance de restitution avec les médias n’a pas eu lieu.

Un séjour voulu discret, mais pourtant très suivi par les journalistes, notamment en raison de l’objet des échanges entre le gouvernement camerounais et les experts venus de Washington. C’est que, quelques jours avant l’arrivée de la mission du FMI, le ministre en charge de l’économie, Louis Paul Motaze, avait déclaré : « Nous (le Cameroun, Ndlr) sommes en train de négocier un accord avec le Fonds monétaire international », alors qu’il inaugurait le pavillon France au salon Promote 2017. Depuis lors, l’opinion publique est avide de détails sur cet accord et les modalités de sa mise en œuvre.

Au MINEPAT, il n’y a plus de doute, le Cameroun s’achemine vers un programme avec le FMI. A en croire notre source, les discussions menées ces derniers jours ont été « laborieuses ». Les deux parties ne s’accordant pas sur le taux de croissance du Cameroun en 2016 et sur le niveau du déficit budgétaire du pays. Soit. Pour le moment, relate notre source, « c’était une mission technique des services du FMI dans la perspective de la mise en place d’un programme. Elle est venue collecter les données pour que nos argumentaires respectifs portent sur la même base. Jusqu’à présent, on ne peut pas parler de concessions ».

Notre source est claire : les dépenses courantes ne devraient pas être touchées. Pour rappel, l’orientation donnée par le chef de l’Etat est que l’accord en négociation ne crée pas l’austérité. Un programme soft. Après cette mission technique, une équipe du Cameroun va se rendre à Washington dans les prochains jours, pour poursuivre les échanges avec le FMI, cette fois, sur une base égale.

L’investissement public a été l’un des points d’achoppement des discussions entre la partie camerounaise et le FMI. L’institution de Bretton Woods s’y intéresse particulièrement, du fait qu’il est en partie financé par les ressources externes et donc, impacte le rythme d’endettement du pays.

Un intérêt d’autant plus nourri au regard de l’effondrement des réserves de change des pays de la CEMAC. Faute d’accroître les exportations instantanément pour inverser la courbe, il faut réduire les importations. Or, la réalisation des grands projets en cours nécessite l’importation des biens d’équipement. Si le FMI pense qu’il est bon de freiner les importations pour ralentir la sortie des devises, le Cameroun, pour sa part, souhaite terminer les grands chantiers en cours. Conformément au programme de rattrapage présenté par le gouvernement