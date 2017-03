Cameroun: Les hommes en tenues de 8 mars au Cameroun, on va tout voir dans ce pays :: CAMEROON Ils étaient nombreux dans les rues de Douala ce matin, habillés en chemise voire boubou cousus en tissus pagne version 8 mars pour célébrer non seulement la journée des droits de la femmes, mais aussi à réclamer une journée internationale des hommes

#JournéeInternationale Selon Michel Y., c'est une occasion de mettre en évidence la discrimination contre les hommes et les garçons et pour célébrer leurs réalisations et leurs contributions, en particulier pour leur contribution aux soins communautaires, la famille, le mariage, et l'enfant..

Selon ces hommes du "8mars" la Journée internationale des hommess doit être un temps pour mettre en évidence la discrimination contre les hommes et les garçons dans les domaines de la santé, droit de la famille, l'éducation, des médias ou d'autres domaines et à projeter leurs contributions et réalisations positives.

Les pionniers de cette journée des hommes rappellent-ils n'est pas destiné à rivaliser avec la Journée internationale de la femme, mais a pour but de mettre en évidence les expériences des hommes. C'est pour cela que nous portons ce jour des vêtement en tissus pagne de la journée internationale des femmes nous confie Fidèle K.

Il est aussi temps pour nous de de célébrer la contribution des hommes à la société, communauté, famille, mariage, garde d'enfants, et à l'environnement, de mettre l'accent sur la santé des hommes et bien-être; social, affectif, physique et spirituelle. Un monde meilleur, plus sûr, où les gens peuvent être sûrs et de grandir pour atteindre leur plein potentiel.

Jules R., fièrement habillé d'une chemise cousue en tissu du 8 mars affirme pour sa part qu'il a "été obligé de porter cette chemise"pour ne pas s'éloigner de son épouse qui a l'habitude de quitter la maison très tôt tous les 8 mars pour ne revenir que le lendemain. Selon lui, il est temps que le 8 mars , les hommes ne quittent pas des yeux leur épouse

Nous reviendrons l'année prochaine plus nombreux pour fêter avec nos femmes et aussi les aider à ne plus soulever leur "kaba" nous a-t-il confié