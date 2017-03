JOURNÉE DE LA FEMME : Les womenentrepreneurship de l’année au Cameroun :: CAMEROON Elles ont été très nombreuses cette année au Cameroun à avoir marqué la scène publique aussi bien par des initiatives que des actions de grande envergure. Ces femmes ont su se démarquer et montrer aux yeux de l’opinion nationale et internationale, qu’elles ont beaucoup à apporter à la construction de ce pays. Incursion dans un monde au leadership féminin.

#GrandsRendez-vous L’année 2016 aura été marquée au Cameroun par de grands événements sur le plan économique, social, culturel et sportif. Le pays a pu abriter de grands rendez-vous qui ont mobilisé du beau monde et fait rayonner le nom Cameroun à l’international. On peut citer la coupe d’Afrique des nations de football féminin qui s’est déroulé en début d’année, on peut également citer le salon Promote qui s’est achevé au mois de février dernier et qui a fait briller l’économie camerounaise dans son ensemble. Ces grands rendez-vous ont grandement contribué à la promotion de cette destination d’Afrique centrale.

Mais si le pays a fait parler de lui sur le plan international au cours de ces dernières années, c’est en grande partie grâce aux actions de certaines citoyennes qui ont porté des idées au-delà des frontières. Elles ont organisé des campagnes de sensibilisation, soutenu des projets, lancé des entreprises ou encore participé à de grands rendez-vous sur le leadership. JumiaTravel, leader panafricain du voyage en ligne, vous présente le top 3 de ce qu’il convient d’appeler les womenentrepreneurship made in Cameroon.

Rebecca Enonchong, un pilier

Les internautes la surnomment souvent madame #Numérique.

A la tête d’AppsTech, une compagnie spécialisée dans les logiciels de gestion d’entreprise et présente dans une cinquantaine de pays sur 3 continents, Rebecca Enonchong, 48 ans, s’engage au quotidien pour le développement de l’internet et surtout l'entreprenariat des jeunes dans son pays.

Dans le prolongement de ses actions dans le cadre de la promotion et du développement de l’internet dans son pays, la diva a lancé en début d’année, une campagne nommée #BringBackOurInternet, une façon d’interpeller l’administration sur cette situation politique qui sévit dans la partie anglophone du pays.

Grâce à l’ensemble de ses actions, madame Enonchong participe grandement à l’émergence d’un nouvel écosystème digital dans son pays.

Candace NkothBisseck, madame e-commerce

On ne peut pas parler de commerce électronique au Cameroun sans évoquer le nom de Candace NkothBisseck, cette jeune entrepreneur d’une trentaine d’années.

A la tête de JumiaMarket, filiale soeur de JumiaTravel, la jeune patronne conduit une équipe depuis quelques années, des jeunes qu’elle forme au quotidien aux valeurs de l’entreprenariat.

Son travail et son engagement lui ont valu une tournée dans plusieurs continents où elle est très souvent amené à partager ses expériences et sensibiliser les jeunes sur les opportunités qui se trouvent dans ce domaine d’activité. Les Nations Unis l’ont convié au mois de novembre dernier, autour d’une table avec d’autres experts, pour parler des enjeux et des opportunités du e-commerce en Afrique.

Diane Audrey Ngako, parcourir l’Afrique à tout prix

Même si elle présente un visage de jeune fille, Diane fait déjà partie de ce qu’il convient de nommer: les influenceurs web made in Africa.

Elle a dévoué ses actions sur la promotion de la destination Afrique et c’est à travers un site, Visiter l’Afrique, qu’elle mène ses actions depuis quelques années déjà.

Journaliste ayant exercé dans la rédaction du quotidien le monde Afrique, cette jeune trentenaire nourrit certainement le rêve de voir ce continent au sommet du monde. Il y a une semaine, elle a faisait partie d’un panel de jeune influenceurs web africains, une conférence au cours de laquelle, elle a pu parler du potentiel touristique africain et interpeller les acteurs sur la nécessité de le valoriser.