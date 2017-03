FRANCE :: Je salue le courage de toutes ces femmes sans voix qui se battent sans relâche pour garder leur dignité En cette journée spéciale dédiée à toutes les femmes. Je viens ici vous souhaitez bonne fête de la journée de la femme. Je voudrai féliciter ici toutes ces femmes fortes, femmes battantes, femmes courageuses, femmes entreprenantes, femmes dynamiques. Je félicite particulièrement ces femmes meneuses, oui nos grandes mères le sont. Oui de vraies leaders, des rassembleuses.

#FemmesCourageuses Ces catégories de femmes qui se battent contre toute formes d'injustices sociales humaines et financières. Ces catégories de femmes qui marchent la tête haute quoiqu'il en soit, sans se compromettre par pur calcul ou par pur intérêt. Je félicite toutes ces femmes courageuses qui savent dire non face à toutes ces autres femmes qui suivent comme des moutons par intérêt, sans réfléchir par elle même. Je félicite toute ces femmes qui luttent pour la bonne cause. Je félicite ces femmes qui sont dans la vraie dynamique sociale progressive. Je félicite ces femmes qui s'assument en travaillant durement pour éduquer courageusement leurs enfants.

Je félicite ces femmes qui ont fait le choix de se battre pour mener une vie décente en travaillant d'arrache pieds. Oui ces femmes qui n'ont pas peur de la solitude. Je félicite cette catégorie de femme assez forte dans leur tête pour prendre leur propre décision par elles mêmes sans subordination ni influence extérieur. Je félicite ces femmes qui bravent le climat rudimentaire de la France en faisant des petits boulots difficiles et pénible pour assurer leur besoin, payer leurs charges de survie, oui ces femmes courageuses et très fortes qui vendent des arachides, des manioc, des avocats, des prunes, des poissons fumés par dignité. Je félicite toutes ces femmes en France sur qui font des petits boulots pour survivre et garder leurs dignités. Je félicite ces femmes sans voix qui font des choses incroyables et extraordinaires pour leur survie et celles de leurs familles.

Je félicite le courage de toutes ces femmes qui sont abandonnées lâchement avec des enfants du jour au lendemain par des papas inconscients qui n'assument pas leur responsabilité auprès de leurs enfants. Je salue le courage de toute ces femmes désespérées qui font le choix de vivre dans des foyers qui abritent des femmes seules et abandonnées. Je salue la force et le courage desen France, qui se battent au quotidien comme des lionnes pour gagner dignement leur vie en faisant des travaux très pénible pour survivre et s'en sortir face à la dureté de la vie. Je salue le courage de toutes cesen France qui font des sacrifices énorme en travaillant durement et honnêtement nuit et jour pour subvenir aux besoins de leur famille en Afrique.

La vie en France n'est pas facile et les femmes sont très courageuses. Elles font des métiers très pénibles et elles le font avec le sourire tout simplement choisissent de travailler honnêtement. Honneur à toute ces mamans en Afrique qui nous ont transmis ces valeurs qui consistent à travailler très dur pour gagner sa vie. Honneur à nos maman qui se sont sacrifiées en faisant des travaux pénibles pour nous donner une certaine éducation, et payer nos études. Honneur à toute ces mamans qui se levaient à 4h du matin, faisaient des kilomètres à pieds pour aller faire des travaux champêtres pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Je serais indéfiniment reconnaissante à toute les femmes de ma famille qui ont contribuées à la réussite et à l'éducation de tous les enfants de la famille. Oui parce que chez nous en Afrique l'union fait la force et généralement dans une famille, chacune apporte sa contribution en ce qui concerne l'éducation des enfants. Pour finir je demanderai à tous les enfants qui ont connus cette protection féminine, de toujours avoir une pensée et un geste pour toutes ces femmes qui ont contribuées par leur solidarité à leur réussite .

C'est grâce à elles que nous sommes tous devenus qui nous sommes aujourd'hui. Ne l'oublions jamais !!!!