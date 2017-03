Jeune Afrique établi le premier classement des dirigeantes les plus influentes d'Afrique francophone. :: AFRICA Féminiser le monde des affaires... C'est loin d'être gagné. Il suffit de visiter les salons professionnels, d'assister aux conférences où se succèdent les panels d'experts ou de fréquenter les cocktails donnés par les entreprises pour le constater. Les dirigeantes d'entreprise sont encore trop rares. Mais les choses commencent à évoluer. Grâce à leurs compétences, à leur pugnacité et à leur endurance, de plus en plus de femmes s'imposent à des postes d'influence dans les groupes africains.



Pour leur donner plus de visibilité, saluer leur réussite et à l'occasion de la journée internationale de la femmes le 8 mars prochain, Jeune Afrique a établi le premier classement des dirigeantes les plus influentes d'Afrique francophone. Elles sont cinquante, toutes numéro un, deux ou trois de leur entreprise, travaillent au Maghreb ou dans des pays subsahariens, dans des secteurs variés.

Découvrez le classement pays par pays : En exclusivité, les portraits de Patricia Berthelot, Kate Fotso et de Elisabeth Medou Badang, les trois femmes camerounaises les plus influentes du classement de Jeune Afrique.



n°14 Patricia Berthelot

Directrice Générale adjointe de la Société anonyme des brasseries du Cameroun



L'infidélité aura duré six ans, le temps de voir son talent reconnu; En 2016 elle réintègre la SABC - Société anonyme des brasseries du Cameroun (Castel) en tant que directrice adjointe après avoir notamment été numéro un aux Seychelles pour le concurrent Diageo.

A la tête de la société dont le géant Cargill est coactionnaire, l'épouse d'André Fotso, ex-patron des patrons camerounais décédé en août 2016, serait la première exportatrice de cacao au Cameroun.

n°26 Elisabeth Medou Badang

Directrice Générale d'Orange Cameroun



Après avoir pris du galon au Botswana, où elle a dirigé la filiale d'Orange, elle devient en 2013 la première femme au Cameroun à occuper le poste de directrice générale d'un opérateur de télécoms.