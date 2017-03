Cameroun : Quand le gésier dans la sauce met en péril un couple ce 8 Mars :: CAMEROON Qui ignore la place du gésier dans la hiérarchie de nos familles, risque mettre vite le pied dans le plat. Le gésier de la poule, cette petite partie de prime abord insignifiante, peut engendrer de conflits aux conséquences lourdes au sein des familles.

#PapaTagne Ce jour du 8 mars, alors journée internationale de la femme, Papa Tagne est convaincu qu´il a rempli tous ses devoirs d´époux. Il a acheté une semaine avant le pagne de la journée de la femme pour son épouse et même pour son "deuxième bureau". Pour le repas de cette journée, Tagne a versé plus d´argent qu´il n´en fallait. Sa femme, Maman Magne est allée au marché de très bonne heure pour acheter deux poules bien dodues, du plantain murs et les ingrédients nécessaires.

Assis devant la véranda, Papa Tagne écoute les informations à la radio et surveille de temps à autre son téléphone portable. Il espère recevoir un message de sa dulcinée, laquelle doit encore confirmé la réception de son pagne et de cinq mille FCFA de frais de haute couture.

Magne est bien affairée autour de sa cuisine, tout en fredonnant Reniss "Le piment dans la sauce, le condiment dans la sauce". Il faut noter ici que cette maman est devenue "androïde" depuis que sa fille lui a envoyé un Smartphone des USA. Sur ce sujet, Tagne a préféré ne pas exprimer son opinion de peur d´être taxé de misogyne.

Entre ses marmites et "le piment dans la sauce", Magne envoie de temps en temps un message via Whatsapp à ses copines avec qui elle va "soulever le pagne" le soir. Cette précision vaut la peine, puisque dans cet imbroglio, elle va oublier de garder jalousement le gésier pour son époux. Et pourtant, le gésier est l´apanage du chef de famille et définit la hiérarchie au sein de la cellule familiale. D´ailleurs qui ose manger le gésier sans être chef de famille, peut être condamné pour usurpation de titre.

Le repas est servi. En sa qualité de bon père de famille très attentionné, il demande à ses enfants se servir d´abord. Par inadvertance, un jumeau pique le gésier dans la sauce, le jette dans la bouche avant de s´en rendre compte. L´autre frère jumeau en fait de même. Papa Tagne va encore tuer le temps à la véranda pendant quelques minutes, se frottant les mains, salivant tel le chien de Pavlov, tellement l´odeur suave de la sauce de Magne agrémente l´air. Vient le tour de Papa Tagne de se servir. Les enfants ont déjà dévoré à moitié leur plat. Il farfouille longtemps dans la sauce, malheureusement il ne trouve point les deux morceaux de gésier. Deux poulet = deux gésiers. Équation simple. Mais où sont passés les précieux gésiers?

L´euphorie de Mama Magne ne va plus durer longtemps. "Où sont passés mes gésiers ?" Gronde Papa Tagne. Magne vacille. Après vérification, elle se rend compte qu´il est déjà trop tard. "Que mon gésier revienne ici en bonne et due forme avant que tu n´ailles soulever ton caba. Comment ? Depuis quand les femmes mangent le gésier ? Tu confonds tes droits de la femme à mes droits de chef de famille? " interroge Tagne.

Au moment où nous rapportons les faits, Magne fait le tour des boucheries de Douala, en quête de cette précieuse partie du poulet et espère revenir avant la tombée de la nuit la cuisiner et la restituer à qui de droit, avant d´aller "souléver le caba".

Quoi qu´il en soit, nous souhaitons à Magne ainsi qu´à toutes les femmes une excellente journée de la femme. Qu´elle soit un rendez-vous de bilans, d´échanges fructueux, de réflexions et de synergies conjuguées pour un avenir meilleur.