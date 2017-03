ALLEMAGNE :: Erlangen 12 März 2017– Internationaler Frauentag : les femmes africaines débâteront autour du thème Frauen in Europa :: GERMANY Toutes les femmes avec enfants sont vivement invitées le dimanche 12 mars 2017 dans le cadre de la journée internationale de la femme, qu'organise la Kamerunischer Verein im Raum Erlangen-Nürnberg en abrégé KASEN e.V.

#HilfeUndBeratung Autour du thème principal intitulé « Frauen in Europe », s'articuleront les sous-thèmes

* Gleichheit ohne Grenzen

* Junge Mütter (Hilfe und Beratung)

* Studentinnen (Hilfe und Beratung)

* Integration in Europa

Lieu de la rencontre : Pacelli Haus, Sieboldstr.3, 91052 Erlangen

Heure : 15 heures

Pour le bureau de la KASEN, « Notre but est de réunir toutes les femmes de la région autour des thèmes sur lesquels elles pourront débattre et partager leurs avis et leurs expériences. Elles pourront également mieux se connaître et pourquoi pas entreprendre des choses ensemble [...] Venez nombreux pour célébrer ensemble cette journée dédiée aux femmes, mères de l' humanité. »