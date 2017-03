FRANCE :: FEMME DE DIASPORA: MAVEUN REGINE BIATCHA EPOUSE NGANGWA: 34 ANS À LA CGT AU SERVICE DES TRAVAILLEURS FRANÇAIS. L'infatigable tata Régine comme on aime l'appeler affectueusement est avant tout une mère, une mamie et une épouse attentionnée. À 34 ans au service du syndicat francais, elle reste toujours bastos et ne lâche rien malgré le poids de l'âge et des responsabilités.

#SyndicatFrancais Arrivée en France dans les années 77, ça pas toujours été facile puisqu'elle retourne en Afrique pour ne revenir définitivement qu'en 1979. Malgré les difficultés rencontrées pour s'intégrer, elle opte plutôt La Défense des travailleurs puisqu'elle intégre la vie ouvrière comme Hotesse d'accueil et plutard comme assistante administrative. Toute une vie donc aux services des travailleurs au sein du premier syndicat Francais aujourd'hui CGT. Sur la plan traditionnel, elle est également "MAVEUN" qui signifie reine mère ou la mère du chef en pays bamiléké. Toujours à l'écoute des jeunes qu'elle considère comme ses fils, elle est toujours présente parfois dans l'ombre pour apporter son soutien et soutenir sans relâche cette jeunesse qui manque de repère aujourd'hui. Mère de 3 enfants et Mami de 6 petits enfants, nous tenons en ce jour consacré à la femme lui dire combien nous lui sommes reconnaissant.