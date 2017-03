Cameroun : Dorothée Sike « Il ne faut surtout pas condamner les femmes parce qu’elles dansent et font la fête » :: CAMEROON Nous sommes nombreux à l’écouter à la voir à travers plusieurs chaînes de radios et télévisions camerounaises. Dans la capitale politique camerounaise, on l’appelle la « femme à la voix dorée ». Elle est communicatrice , sortie de l’ESSTIC* en en 2003. Elle c’est, Dorothée Lydienne Sike Epape. Cette mère de deux enfants a accepté de se prêter à nos questions à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme.

#CapitalePolitiqueCamerounaise En tant que femme du micro, qu’est-ce que représente la journée de la femme pour vous ?

La journée de la femme est importante parce que c’est un canal pour attirer l’attention de la femme sur certains sujets, aider celles qui vivent la discrimination etc. C’est grâce à cette journée que les femmes ont obtenu plusieurs droits. Pour moi elle est importante

Pensez-vous que cette fête se célèbre t-elle comme il faut au Cameroun ?

Oui elle se célèbre bien, parce qu’aujourd’hui, après les débats et table ronde elles défilent, font la fête etc. Il ne faut surtout pas condamner les femmes parce qu’elles dansent et font la fête. Il faut retenir qu’ en Afrique et les africaines de part notre culture transforment toute occasion en moment de réjouissances, pagnes et autres.

Comment repenser cet évènement mondial annuel?

Il faudrait beaucoup sensibiliser les femmes car, plusieurs n’ont pas encore compris grand chose

Elles pensent qu’il s agit de combattre l’homme. La femme doit comprendre qu'elle a de la valeur. Elle se chosifie beaucoup et pourtant, en tant que mère, elle devrait être consciente du rôle important qu’elle joue dans la société

A quelle femme souhaitez-vous rendre hommage en ce jour du 8 mars ? Pourquoi ?

Je rend hommage à Chantal Biya première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l’Unesco. Une femme généreuse, dame de cœur, spontanée, naturelle, maternelle. Dans la vie chacun a son destin et il ne faut négliger

Je demande aux lecteurs d’être plus abonné et vous encourager. Longue vie à camer be

Les femmes atteindront le 50-50 grâce au travail. De plus en plus elles font les métiers qui étaient réservés aux hommes. C’est une fierté vive les femmes.

* ESSTIC: Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication