Cameroun, Journée Internationale de la Femme 2017 : des femmes de la région de l’ouest magnifient Bangoua :: CAMEROON En prélude de la fête à elles consacrée, dont l’apothéose se célèbre le 8 mars, elles ont choisi la bourgade pour lancer leur semaine d’activités.

#JournéeInternationale Les épouses du gouverneur de la région et du secrétaire d’Etat au ministère des transports étaient les têtes de file d’une impressionnante délégation, constituée du délégué régional du ministère de la promotion de la femme et de la famille, des femmes des sectoriels de l’Etat aux grades et prérogatives différentes, des responsables des organisations culturelles et des touristes au sens strict du terme, ont foulé le sol de Bangoua. Directement arrivées à la grande esplanade, place des fêtes de la cours royale, Durand Noumi, conservateur de musée, par ailleurs directeur par intérim de la case patrimoniale, les a conduit sur le site à visiter, jouant le rôle de guide parfait.

Le maitre des lieux, Djampou Tchatchouang Anick Julio, roi des Bangoua, quant à lui, voudrait bien être avec ces femmes, tradition l’obligeant, il n’avait pas le droit d’une sortie officielle, ce 3 mars 2017 étant férié chômé au village. C’est donc dans le salon d’honneur du palais qu’il les attendait.

Pendant près d’une heure, les trois compartiments que compte le musée ont été passés au crible. Des exclamations par ci, des étonnements par là. Que dire de la création de la chefferie Bangoua avec ses successifs bâtisseurs et surtout de l’histoire autour de la fête de macabo ? L’on ne le dira jamais assez, « Bangoua c’est comme le Cameroun en miniature, la richesse et l’intensité du musée l’illustre à suffisance », un participant l’a mentionné.

« L’on nous a tellement vanté la beauté du musée de Bangoua. Nous n’avons pas hésité à venir nous même témoigner cela. A la fin de la visite, je puis dire que je suis positivement impressionnée. Je vais y revenir avec mes enfants, constamment avec des proches et connaissances », a soudainement lancé une membre de la délégation.

Le périple à continué à la mairie de Bangangté et à la fondation Jean Félicien Gacha à Bangoulap.

Des impressions

Mzuafo Jean Claude, délégué régional de la promotion de la femme et de la famille. « Découvrir les richesses du jeune musée de Bangoua »

Ma présence à Bangoua aujourd’hui, s’inscrit en droite ligne des activités de la journée internationale de la femme 2017.

En tant que technicien de l’Etat, nous avons joué le rôle facilitateur et avons permis aux femmes, avec en tête, l’épouse de monsieur le gouverneur de la région de l’Ouest, de visiter le musée de Bangoua. Mes impressions sont très bonnes, dans la mesure où nous pouvons palper la joie des femmes à la sortie du musée.

Nous n’avons vraiment pas perdu notre temps, c’est tout le monde qui savoure ces moments. Elles disent d’ailleurs que s’il fallait refaire, elles le feront autant de fois que l’occasion se présentera. Sur le plan capitalisation, je reste persuadé que la visite à permis de découvrir les richesses du jeune musée de Bangoua et cela pourra susciter d’autres visiteurs.

Ce gratin de femmes de haut-vol avec des carnets d’adresse assez riches, viennent des horizons divers, d’associations diverses, leur enthousiasme porte à croire qu’elles reviendront avec leurs partenaires nationaux ou internationaux.

Pourquoi pas l’occasion de nouer d’autres partenariats et de permettre à une meilleure restructuration du musée ? C’est une grande brèche qui est ainsi ouverte.

Esperance Feuzeu, secrétaire exécutive de JADE, « Une activité en marge de la journée internationale de la femme 2017 ».

Je suis membre de la délégation des femmes de la région de l’ouest. Nous étions là pour visiter le musée de Bangoua, une activité en marge de la journée internationale de la femme 2017.

Notre Ong que le comité technique d’organisation de la Jif a impliqué dans la célébration, travaille particulièrement avec des chefferies de l’Afrique centrale et de l’ouest, avec focus sur le dialogue interculturel pour le développement. L’autre axe étant de faire la promotion du tourisme culturel à travers des festivals patrimoniaux au cours des desquels nous établissons une plate forme d’échanges entre les jeunes et les chefs traditionnels. L’Ong a une activité phare qu’on appelle les Jade (journée africaine pour le développement émergent).

La première édition s’est déroulée à Libreville en 2015, sous le haut patronage du premier ministre, Chef du gouvernement gabonais. Cette année, c’est Kinshasa qui devrait l’abriter, mais à cause du climat politique tendu, nous nous préparons à recevoir la délégation des chefs pour le dialogue intergénérationnel avec des jeunes camerounais.

Aussi avec la société civile car nous avons constaté une rupture entre les Osc et des décideurs. Nos attentes seront d’établir une franche collaboration entre les chefs traditionnels et les décideurs.

Tchatchouang Djampou Anick Julio, roi des Bangoua « Le musée, c’est le nôtre, c’est à nous tous de faire sa promotion »

C’est un honneur pour le peuple Bangoua de recevoir la première dame de la région de l’ouest. Mon peuple par ma voix, formule sa reconnaissance à vote endroit, pour avoir choisi le musée de Bangoua, comme étape capitale de votre périple.

Le musée, c’est le nôtre, c’est à nous tous de faire sa promotion. C’est un patrimoine de la communauté, de la région et même du pays. Nous nous devons de le protéger et de militer pour qu’il soit visité en temps réel.

Vous pouvez y venir avec vos enfants et vos proches et vos familles, ses portes vous sont grandement ouvertes. Nous avons été informé un peu tard de votre arrivé, à la prochaine occasion, nous prendrons des dispositions adéquates pour mieux vous accueillir.

Je suis également porteur du message de Madame Marcie Niat, épouse de monsieur le président du Sénat. Elle me charge de vous souhaiter de passer de meilleurs moments à Bangoua et une joyeuse fête de la femme.

A mon nom propre, doublé de celui du peuple Bangoua, je vous souhaite de passer une excellente fête des femmes.