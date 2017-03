FEMME, France-Diaspora, Cameroun :ROSE JIKE ASSISTANTE DENTAIRE ÉLEVÉE AU GRADE TRADITIONNELLE DE NJAMANVEUN PAR LE ROI DES BANGOULAP L'evenement a eu lieu le 26 décembre 2016 dans la cour royale de la chefferie Bangoulap, dans le département du Nde à l'ouest Cameroun en présence des rois de Bazou, Bahok, Bamena, Batchingou, et le représentant du roi de Bangangte. Une réelle bénédiction pour celle qui a commencé dès l'âge de 30 ans comme secrétaire générale de l'association centrale Bangoulap de Douala dans les années 1990.

#L'associationCentrale Celle qui milite constamment en Europe pour le rassemblement des fils et fille de son département d'origine est aussi une fervente femme de culture en générale à travers son soutien indéfectible après de Torpedo Production, en mettant à sa disposition tout son réseau associatif. Notons toutefois que c'est la première fois au sein des enfants Bangoulap de France et de sa diaspora qu'un personnage accède à ce titre de notabilité. D'où l'important déploiement et le déplacement de 7 des 13 chefs traditionnels que compte le département du Nde.

Femme dynamique et très respectueuse de nos valeurs, elle participe activement à la valorisation de notre culture et s'implique quotidiennement au renforcement des liens sociaux et du vivre ensemble dans sa commune de Sceaux en région Parisienne. Actuellement, elle fait partir du conseil des sages au sein de l'association Centrale Bangangte de France et est membre d'honneur de l'association des femmes Bangoulap de France. Excellente journée de la femme.