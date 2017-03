FRANCE :: FEMME DE DIASPORA: HUGUETTE SANGARE TCHUISSI VEUT FAIRE DE LA SANTE EN AFRIQUE SON COMBAT L'association "santé espoir" incarnée par sa Presidente Huguette Tchuissi est une histoire toute particulière. C'est au détour d'un rêve qu'elle décide de se lancer. La Sante pour tous en Afrique, au CAMEROUN et dans tout le continent Africain est le combat de sa vie.

#PresidenteHuguetteTchuissi Pour Huguette, aider, c'est un combat vital. Dans la commune de Courbevoie en région Parisienne où est basée l'association qu'elle préside, son quotidien ressemble à un parcours de combattant. Pratiquement toutes les personnes du 3eme âge la reconnaît tellement sa présence à leur côté est plus que salutaire.

Et pour son continent l'Afrique, son Reve est grand, apporter des soins aux nécessiteux afin de pallier aux déficits de plus en plus croissant des soins aux plus vulnérables. Toujours en quête de solidarité, elle multiplie des initiatives comme les journées de solidarité Sante, avec le concours des stars de tout bord pour sensibiliser, informer sur la nécessité de faire quelque chose pour l'Afrique. Ses valeurs propres: donner de l'amour, partager et aider. En cette journée consacrée à la femme, reçoit ici tous nos encouragements.

Bonne fête.