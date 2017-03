AFRIQUE :: COMMENT PENSER LE FEMINISME EN CETTE JOURNEE DE LA FEMME 2017 :: AFRICA Les femmes et les filles représentent plus de la moitié de la population mondiale et sont souvent plus lourdement affectées contrairement aux hommes et aux garçons par la pauvreté, le changement climatique, l'insécurité alimentaire, le manque de soins de santé et les crises économiques mondiales. En ce jour de la femme 2017 , je suis allée dans la réflexion au sujet du féminisme. Le féminisme est un mouvement divers qui ne saurait être en adéquation avec le contexte global des femmes. Il est appréciable de se rendre à l'évidence du fait que les femmes à travers le monde n'évoluent pas dans les mêmes conditions. L'atmosphère dans lequel certaines femmes vivent en Afrique est hautement influencé par la tradition, la coutume, la religion voire le climat politique dominant. Il est apathique de penser que dans certains environnements ou la femme dépend de l'homme que ce soit de façon intégrale ou non, une quelconque égalité est envisageable.

#LeFéminisme Si le féminisme était un mouvement multifonctionnel, je le penserai dans une vision de réajustement idéologique pour les femmes et en faveur des femmes. Si d'une part nous avons le conservationnisme culturel et d'autre part l'émancipation est ce qu'il ne s'agit pas là d'une oxymore de parler d'égalité de sexe en Afrique ? On ne peut pas vouloir d'une part conserver les traditions qui embrigadent les femmes tout en parlant d'autre part d'émancipation des femmes. Toute fois il est substantiel de se demander si l'émancipation des femmes est systématiquement lié à l'égalité des sexes ?

Quand bien même nous adviendrons à cette émancipation, la question du taux de pourcentage des femmes dans les sphères de décisions ne jouera t'elle pas en sa défaveur ? Qui sont ceux qui définissent et statuent sur les lois ? n'est ce pas majoritairement les hommes ? N'est il pas congruent de définir en amont ce que nous englobons dans le terme émancipation? Par ailleurs il est impératif de penser une stratégie de libération d'esprit de certaines femmes. Mentionnons que beaucoup de comportements féminins sont induits par la religion et la tradition. Allons donc constater la place que la religion et la tradition occupent dans la vie de plusieurs d'entre elles pour définir s'il est techniquement possible d'envisager une émancipation globale à long terme sur le continent Africain.

Le féminisme Africain est une véritable saga faite d'ironie, de métaphore et d'épopée qui est loin d'aboutir. A mon avis un cheminement qui est quasi impensable à ce jour. Est il possible de parler féminisme sans modèles ? Mis a part les modèles esthétiques, artistiques et culturelles. Les femmes ont été et continuent d'être absente dans la construction des modèles de réussites professionnelles, politiques, intellectuelles et sociales, si oui on les compte infime en terme de pourcentage. Est il possible de parler de féminisme en Afrique dans un contexte ou la grande majorité des femmes n'ont pas encore acquis l'indépendance et l'autonomie ? Ou même celles qui l'ont y sont parvenues grâce à un homme qui qu'il soit, un parent, un ami, un conjoint, un frère.

Le défit serait de construire un féminisme dans un monde ou la femme sera autonome et indépendante. Ce qui serait novateur serait de bâtir un féminisme avec davantage de femmes intellectuelles, politiques, engagées dans le social, l'industriel etc... Le féminisme ne peut pas se construire sans pouvoir reconstruire l'imaginaire des femmes. Sans qu'on ne ne disent aux femmes qu'il n'existe pas que des héroïnes dans la culture, l'esthétique et l'artistique. Qu'il n'est pas possible de penser a une égalité sans penser à se former , sans penser à être productive c'est à dire pleinement autonome et indépendante. Remplissons d'abord les pré.requis du féminisme, avant de songer à l'émancipation et à l'égalité Hommes-Femmes.