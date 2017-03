   MONDE ENTIER :: Chaque femme a la beauté en elle, chaque femme a la force en elle, il faut juste savoir la reconnaître, l'apprécier à sa juste valeur :: WORLD

MONDE ENTIER :: Chaque femme a la beauté en elle, chaque femme a la force en elle, il faut juste savoir la reconnaître, l'apprécier à sa juste valeur : La journée de la femme me fait penser à la reconnaissance, que la femme est aussi capable que l'homme. Même si l'accès à certains postes est encore difficile, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la femme soit reconnue pour ses oeuvres. La valorisation des femmes quelque soit leur métier, cela me rappelle qu'il y a encore à faire afin de considérer la force de la femme. Lutte contre toute forme de violence faite aux femmes toujours à travailler. Cette journée me rappelle qu'il y a encore des préjugés face à la capacité de la femme.

#LaFemme Chaque femme a la beauté en elle, chaque femme a la force en elle, il faut juste savoir la reconnaître, l'apprécier à sa juste valeur.

Encourageons toutes les femmes qui se battent pour la condition féminine. Les femmes se sont battues, elles continuent de se battre, et elles se battront indéfiniment pour l'égalité, la discrimination, la paix, le respect et la sérénité dans la société, dans leur vie et celle de leur famille. Les femmes sont très fortes malgré tout ce qu'elles endurent, elles ont toujours la force de se battre de se relever.

Les femmes sont très courageuses, elles réussissent à garder le sourire malgré tout ce qu'elles peuvent traverser.

Les femmes n'abandonnent jamais, elles ont la force et la détermination d'élever, de protéger et de prendre soin de leur famille.

À toutes ces femmes courageuses, qui s'affirment....

À toutes ces femmes qui veulent que les choses changent, n'hésitez jamais à faire votre propre choix. Et de prendre des grandes décisions.

Femmes vous qui luttez contre les inégalités de sexe, soyez fortes...

Femmes, vous qui refusez l'injustice et la violence, soyez fortes....

Femmes, vous qui vous battez pour être mieux traitées, soyez fortes....

Femmes, vous qui voulez faire un choix, soyez fortes....

Femmes, vous qui refusez l'injustice, soyez fortes.....

Femmes vous qui vous battez encore, soyez fières et fortes....

Nous allons parler du rôle de nos mamans, du rôle des femmes dans nos vies. Une femme, elle a un rôle indéterminé dans la vie de l’homme. Une femme a un rôle incommensurable dans la vie de ses enfants. Le rôle de la femme est étendu ; on ne peut même pas le définir parce que la femme est le pilier de la famille. La femme est le cœur et le cerveau de la maison. C'est la femme qui contrôle tout, c’est la femme qui gère toute les intempéries de la vie. C'est la femme qui répare tout ce qui se cassent dans notre vie. C'est la femme qui protège tout et c’est la femme qui anticipe tout. Derrière un homme qui réussit dans la vie... il ya toujours la main d'une femme... derrière cet homme-là se cache une femme formidable d'où l'expression : "derrière un grand homme se cache une vraie femme". Parcequ'elle à toujours été présente quand personne d'autre n'était là.

On peut dire que les enfants commettent beaucoup d’erreurs parce qu’ils n'écoutent pas leur maman. Un enfant qui écoute les conseils de sa maman à 90 % de réussite dans sa vie. La maman, c’est le berceau de l’humanité. Votre maman, elle est comme une bibliothèque vivante. Une maman nous protège de beaucoup. Dans la société les femmes ont un rôle, un rôle très important, même les femmes de l'ombre jouent un rôle indéterminé et incontournable.

Les FEMMES nous les mettons aujourd'hui à l'honneur... aujourd’hui 8 MARS, nous les mettons dans la lumière. Pourquoi parlons nous de la femme ? Parce que nous ne parlons pas assez souvent d'elle, et c’est un tort. Parler des femmes des heures et des journées entières ne suffiraient pas pour les valoriser.Vous êtes seule ? Tout peut vous arriver. On peut vous atteindre facilement. Les femmes nous protegent, nous prodiguent des conseils et nous guident à travers tout ce que nous entreprenons dans la vie. Ces femmes là sont nos mamans, nos épouses , nos soeurs, nos amies. Elles nous font à manger et veillent sur nous, nous protègent. Elles sont toujours là pour nous protéger...Elles ont toujours été presente quand personne d'autre n'était là.

En tant que "femme nous réclamons du respect, de la consideratinnous et un traitement d'égal à égale. Et pour cela nous avons toujours un choix à faire et une décision à prendre. La femme est la mère de l'humanité. La femme donne la vie, la femme a des responsabilités multiples et diverses. Le rôle de la femme ne se limite pas à faire des enfants. Aujourd'hui l'expérience nous a montré que la femme est capable de prendre de grandes décisions et de les assumer. La femme fait face au quotidien à des responsabilités mutiples et diverses. Seule la femme est capable d'allier la vie familiale aux autres multiples responsabilités qui l'attendent dans le cadre de ses fonctions. La femme a un rôle incommensurable au sein de la société. La femme est celle par qui toutes les bénédictions passent. La femme est la source de la joie et du bonheur au sein de la famille. La femme fait des sacrifices énormes pour l'éducation et la survie de ses enfants. La femme est cette lumière protectrice qui apporte l'espoir, l'assurance, la joie, l'amour et le bonheur au sein d'une famille même quand on sait qu'il n'y a aucun espoir.

Nous, les femmes, nous sommes fortes et nous ne sommes pas brisées facilement par les circonstances de la vie. Nous pleurons dans nos coeurs, pourtant nous affichons toujours le plus beau sourire.

Pour conclure, je demande aux femmes de prendre conscience sur un nouveau phénomène de mode qui a pour but d'atteindre la femme au plus profond de sa dignité.. Ce phénomène s'étend comme une traînée de poudre et il serait temps de faire prendre conscience à toute catégorie de femme. Je lance un appel à la vigilance. Je demande à toutes les femmes de redoubler d'attention et d'être très vigilante. Face à tous ces hommes qui vous demandent d'immortaliser vos ébats amoureux dans un échange de vos photos de nu et de vidéos.. pourquoi j'en parle, parce que ça touche les femmes de toutes les classes sociales et celles qui sont le plus visées, sont justement celles qui ont des postes à hautes responsabilités, les femmes de pouvoir, les femmes de tête, c'est un phénomène qui consiste à les humilier et à les rabaisser, à les salir, à les réduire au plus bas. Soyez vraiment très vigilantes à l'avenir et ne baissez pas la garde. Je souhaite une bonne journée à toutes les femmes !!!

Je vous souhaite beaucoup de bonheur !!! et beaucoup de chance !!!!