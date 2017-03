AVIS AUX FEMMES CAMEROUNAISES: Les manifestations du 8 mars sont consacrées à vos droits et non à l'immoralité! :: CAMEROON Le 8 mars c'est la Journée internationale des droits des femmes.Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européen et américain. Le 28 février 1909, une Journée nationale de la femme (National Woman's Day) est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première Journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Des rassemblements et manifestations ont dès lors lieu tous les ans.Mais faut-il confondre l'objectif de ces rassemblements et manifestations à l'exercice d'une fête de réjouissances populaires?

#Women'sRights En effet, lorsqu''en 1977 les Nations unies officialisent la journée internationale de la femme, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes, l'idée n'est pas de demander aux femmes de s'abêtir dans un breuvage éhonté et des scènes éhontées comme c'est le cas au Cameroun. Dans sa dynamique jouissive à tout crin, ce pays confond souvent des moments comme celui-ci qui suppose des déclarations, le bilan des avancées des droits des femmes, des demandes de progression légitime de leurs droits à des festivités marquant leur attachement à la première dame et à des sorties pour le moins bizarroïdes dans les bars de la place où est mis en relief leur féminité , leur sexualité, on parlerait de virilité s'il s'agissait des hommes.

Le Cameroun est le seul pays au monde qui a fait de ce moment une parenthèse sur la réflexion relative aux droits des femmes. Sous l'impulsion. d'un régime et d'une élite qui aiment la jouissance, ces pauvres femmes en sont à se torturer les méninges pour acheter le pagne, appartenir à une bande qui ira de bistrots en bistrots le 8 mars abandonnant enfants et époux et posant pour certaines des actes incontrôlées et ignobles qui conduisent malheureusement dans bien de cas au divorce.

La Journée internationale pour les droits des femmes fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées par l'ONU. C’est une journée de manifestations à travers le monde .Mais l’occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société ne signifie pas désacraliser les valeurs qui doivent accompagner les droits. Dans tous les pays du monde, les camerounaises arborent le pagne consacré à l'événement comme leurs sœurs vivant au pays mais très peu d'entre-elles abordent la question de leurs droits. La fête a lieu dans les maquis , les bistrots et les restaurants. Autant dire que ce jour est devenu pour chacune comme le jour de son propre anniversaire.

. Chers camerounaises,soyez des femmes militantes et préparer des manifestations partout dans le monde, pour faire aboutir vos revendications, améliorer la condition féminine au Cameroun. Ne dévoyez pas le sens de cette fête que je vous souhaite plutôt réfléchie et belle par ce truchement.

Jean-Claude NDJAMEN.

Journaliste/Ecrivain.

Paris/France.

Version anglaise

NOTICE TO CAMEROON WOMEN

The demonstrations of 8 March are devoted to your rights and not to immorality!

March 8th is International Women's Rights Day. This day comes from the history of feminist struggles on the European and American continents. On February 28, 1909, a National Woman's Day was celebrated in the United States at the call of the Socialist Party of America. Following a proposal by Clara Zetkin in August 1910, the Socialist International of Women celebrated the first International Women's Day on 19 March 1911 and claimed the right to vote for women, the right to work and the end of discrimination job. Gatherings and demonstrations take place every year. But should the purpose of these gatherings and demonstrations be confused with the exercise of a feast of popular rejoicings?

Indeed, when in 1977 the United Nations formalized International Women's Day, inviting all the countries of the world to celebrate a day for women's rights, the idea is not to ask women to ' Abject in shameless brew and shameless scenes as is the case in Cameroon. The country is often confused with moments such as this, which presupposes declarations, the record of advances in women's rights, demands for legitimate progression of their rights to festivities, marking their attachment to the first lady And at least bizarre outings in the bars of the place where their femininity, their sexuality is highlighted, we would talk about manhood if it were men.

Cameroon is the only country in the world that has made this moment a parenthesis on the reflection on the rights of women. Under the impulse. A regime and an elite who love enjoyment, these poor women are torturing their brains to buy the loincloth, belonging to a band that will go from bistrots to bistros on March 8, abandoning children and spouses and posing for some Uncontrolled and ignoble acts which unfortunately lead in many cases to divorce.

International Day for Women's Rights is one of 87 international days recognized or initiated by the United Nations. It is a day of protests throughout the world. But the opportunity to claim equality and to take stock of the situation of women in society does not mean desacralizing the values that must accompany rights. In all the countries of the world, Cameroonians wear the loincloth dedicated to the event like their sisters living in the country but very few of them address the issue of their rights. The festival takes place in the maquis, the bistros and the restaurants. Suffice to say that this day has become for each as the day of his own birthday.

. Dear Cameroonian women, be militant women and prepare demonstrations all over the world, to make your demands come true, to improve the status of women in Cameroon. Do not deviate from the meaning of this festival that I wish you rather thoughtful and beautiful by this interpreter.

Jean-Claude NDJAMEN.

Journalist / Writer.

Paris, France.