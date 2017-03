Cameroun: Patty BEBE aux femmes de chez nous! :: CAMEROON A la place de “ Les femmes dans un monde du travil en évolution: une planète 50-50 d’ici à 2030“ thème retenu au Kamerun en cette 31è journée internationale des Droits de la femme, je propose: Femmes, pour un engagement permanent contre les injustices sociales et l’inculture.

#FemmeKamerunaise Les 50-50 dans 13 ans sont à mon regard synonymes de l’émergence 2035 qui n’aura jamais lieu et restera donc un autre slogas creux tant que ceux qui devraient porter ces engagements sensés à savoir: la masse, resteront des spectateurs insensés.

A cet effet, je nous interpelle donc TOUTES chères femmes de chez moi.

Aussi longtemps que la terre et les Hommes existeront, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que des injustices existeront dans notre société, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que le chômage endémique existera chez nous, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que le cumul de fonctions ne sera pas érradiquer, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que l‘appartenance à une secte est un passeport à une nomination importante dans notre pays, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que l‘équité ne sera pas un fait banal dans notre société, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que certaines familles et leurs copains confisqueront l‘évolution de notre pays, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les routes feront plus de morts que le sida et le paludisme réunis, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que des innocents seront en prison et les coupables en liberté, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que notre pays n‘aura pas des institutions fortes pouvant garantir le respect des Droits de chacun de nous et l‘application absolue des lois par chacun sans exception, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que chaque enfant n‘aura pas un acte de naissance, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que la veuve sera dépossédée de ses biens après le décès de son mari par sa belle-famille, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que nos enfants seront abandonnés par des géniteurs irresponsables et voyoux, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que la femme kamerunaise ayant acquis une double nationalité par le mariage, droit garantie par la loi de février 1968, sera soumise à un visa d’entrée par peur de policiers véreux dans les aéroports de son pays natal, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que le mérite ne sera pas la condition sine qua non lors des recrutements et nomminations, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps qu’il n‘y aura pas autatnt de femmes que d‘hommes occupant les postes de responsabilités chez nous, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que des concours aux „grandes“ écoles se monnayeront, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les étudiants s’assayeront au sol et dans les cours des universités pour suivre un cours, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps qu’on coupera nos frères et soeurs de l’autre coté du Mungo du monde extérieur, nous devrons nous battre.

Il est des choses dont l’indignation seule ne suffit plus!

Aussi longtemps que les différentes responsabilités du train de la mort ne seront pas établies, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que le crime comme les violences seuxuelles et viols sur mineurs sera considéré comme un fait divers dans notre société, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les viols sur mineurs et abus sexuels resteront impunis chez nous, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps qu’il y aura des Vanessa Tchatchou, des Moniques Koumatekel, des Eva et des filles Soppo, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que la promotion canapé existera dans notre pays, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que l‘homosexualité sera punie par la loi mais imposée aux demandeurs d‘emploi dans notre pays, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que monnayer un service public gratuit ne prendra fin, nous devrons nous battre.

Aussi lontemps que nos frères et soeurs prendont la mer et offrirons leurs chairs aux réquins dans les océans fuyant la misère, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que la parturienne aura plus peur de se rendre en salle d‘accouchement, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que l‘incision existera chez nous, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que l‘école ne sera pas gratuite, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que nos retraités ne seront pas payés dès la fin de carière, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que la retraite sera l‘apanage de ceux qui n‘ont pas de réseaux, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les jeunes, nos enfants n‘auront pas le droit de chosir leur parti politique, d‘assumer leur choix et engagement politique même en étant encore étudiants, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que notre pays ne battra pas sa monnaie, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que l‘anglais et le français n‘auront pas la même considération dans les services publics de notre république bilingue, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que nous n‘aurons pas une langue nationale officielle, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les révendications des uns et des autres seront réprimées à coups de mattraques et cannons, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que la femme ne sera pas considérée comme citoyen à part entière, nosu devrons nous battre.

Aussi longtemps que la femme sera le loup de la femme, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que l‘accès à l‘information et la formation seront un privilège dans notre pays, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que l’accès au crédit d’investissement sera une histoire de grandes entreprises, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les logements sociaux seront une affaire des gradés et hauts cadres de l’Etat, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que nos chaînes de télévisions seront de freins à l’émergence d’une jeunesse valeureuse et vertueuse, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les hommes ne comprendront pas que nous allons dans les mêmes écoles et méritons les mêmes responsabilités qu‘eux dans les entreprises, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les élections, les grands projets et les grands évènements seront une passerelle aux détournements des fonds publics, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que nos filles n‘auront pas la même chance que nos garçons d‘achever leurs études, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps que les handicapés, les démunis seront marginalisés dans notre société, nous devrons nous battre.

Aussi longtemps qu’un kamerunais se sentira étranger dans un coin du 237, nous devrons nous battre...

Finalement!

Femme africaine et femme kamerunaise, j‘ai envie de te dire à travers ces mots que c‘est toi la déesse de cet univers.

Que c‘est à travers toi que le destin de notre Afrique se réalisera pleinement afin qu‘elle retrouve sa grandeur d‘antant.

Que c‘est toi qui détiens les clés de notre bonheur à TOUS et de notre libération des dosctrines venues d‘ailleurs.

Lève-toi donc, engage-toi dans un des combats cités plus haut ou découvre-toi un autre. Soutiens celles qui s‘y engagent et qui ont l‘audace de faire face à des ennemies de ton bien-être. Prends tes responsabilités citoyennes face à la société moderne que nous avons à bâtir.

Lève-toi tôt pour tes enfants, pour nos enfants, tous les enfants du Kamerun.

Lorsqu‘on matraque tes soeurs et tes enfants, sois la première à t‘y opposer.

Lorsque tu es témoigne d‘une injustice, sois la première à la dénoncer et combattre.

La société que nous voulons construire est l‘unique héritage pérenne que nous lèguerons à nos enfants.

Soyons des femmes fortes, fières, ambitieuses, indépendantes, solidaires et des femmes d’influence!

Soyons ces guerrières à l’exemple de Henriette Ekwè, Marthe Moumié, Fatimata Poumié, Audrey Chicot, Célestine Ketcha-Courtès, Mariane Simon-Ekanè, Flore Agnès Nda Zoa...

Chacune de nous a une responsabilité dans cette société nôtre et nulle n‘a la science infuse ni le monopole du savoir. Chacune de nos petites et douces mains est miraculeuse pour le devenir de notre pays.

Menons donc les combats de notre temps pour les générations futures et soyons le changement que nous appelons de tous nos vœux.

Au-delà, if you cannot stand and fight for your Rights try not to fussy those who have the courage to do!

Bonne journée internationale des Droits de la femme à TOUS!