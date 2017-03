Cameroun: Catherine Reine Mbengon « La gestion des hommes n’est pas compliquée » :: CAMEROON Elle est jeune, ambitieuse et déterminée. Diplômée d’une école de commerce de Douala. Elle a des compétences avérées qu’elle fait prévaloir comme « Marketing and communication Specialist » à Vodafone Cameroun. Seulement, Catherine Reine ne se prend pas la tête. Elle reste une femme qui gere les hommes avec tact.

#BonsRapports En quoi consiste votre travail au quotidien.

Il consiste principalement à concevoir et mettre en œuvre les actions Marketing Media et hors Media auprès de nos différents publics cibles avec l’appui de mes collègues chefs de segments. Je représente également le pont entre l’agence de communication et l’entreprise car ayant la charge de la briefer sur nos différentes actions.

Dans votre travail quels sont vos rapports avec les hommes ?

J’ai de très bons rapports avec mes collègues masculins, il y’a beaucoup de respect entre nous, de l’entente mais également beaucoup de soutien. En plus, en tant que la plus jeune du département, je jouis du statut de « la petite sœur » qu’on aime bien taquiner.

Avec les femmes ?

J’ai également de bons rapports avec elles ; Vodafone Cameroon a cette solidarité particulière entre tous les employés mais également, nous propose un environnement serin qui nous permet de travailler dans les meilleures des conditions.

Quels sont les défis à relever dans la gestion des hommes

Je pense que la gestion des hommes n’est pas compliquée, il peut arriver à certains d’avoir un égo démesuré ou d’estimer que les femmes représentent le sexe faible, mais avec la maitrise de son travail et une bonne force de caractère, toute femme serait respectée par tous ses collègues du sexe opposé. Je pense qu’il faut juste maintenir une bonne ambiance, bien faire son travail et rester professionnelle.

En tant femme évoluée quel est votre message à l'endroit de la bayam selam ?

Je commencerai par souligner que les Bayam Selam sont des femmes pour qui j’ai énormément de respect, elles savent partir de presque rien pour bâtir un business solide et rentable, je trouve cela formidable. Je ne pourrai qu’encourager ce genre de femmes, nous ne sommes pas toutes promises au même destin, le plus important reste de toujours chercher àêtre la meilleure dans notre domaine de prédilection.

De la femme au foyer ?

Pour ce qui est des femmes au foyer, j’estime en observant la vie de certaines autour de moi qu’il s’agit carrément d’un métier. Gérer un foyer n’est pas une mince affaire d’autant plus que la vie n’est pas un long fleuve tranquille. Ces femmes sont un exemple pour nous car il est bien d’être carriériste mais il est beaucoup plus important de construire une famille, de pouvoir s’en occuper et de participer au bonheur de ses membres chaque jour.

De la femme rurale ?

Les femmes rurales quant à elles ont cet esprit de battante étant parfois prêteàfaire des activités aussi difficiles soient elles pour subvenir aux besoins de leurs familles. Je reste toujours en admiration devant elles, qui se donnent les moyens d’y arriver et qui n’envient rien à personne.