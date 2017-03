Belgique: Message de l'asbl Solidarité Universelle aux femmes :: BELGIUM Chères Mamans, chères Enfants, chers sœurs, chères épouses, En cette journée Internationale du 08 Mars où vous êtes célébrées, l’asbl Solidarité Universelle se joint à toutes les organisations pour souhaiter à toutes les femmes du monde, PARTICULIEREMENT aux femmes Africaines une merveilleuse fête.

#ChèresMamans Depuis près de deux décennies, notre implication dans la lutte pour l’émancipation et la valorisation de la femme, sur les sujets concernant la cellule familiale, contre les discriminations liées au genre n’est plus à démontrer.

Nous n’avons jamais baissé les bras en matière de prévention et de sensibilisation des jeunes filles sur des multiples sujets tels que la santé, l’éducation, la citoyenneté….

Avec les mamans, nous discutons le plus souvent sur leurs droits, mais également sur leurs devoirs au foyer.

Chères Mamans, chères Enfants, chers sœurs, chères épouses,

La réjouissance qui se manifeste chaque année lors de la célébration de votre journée Internationale le 08 Mars, cette journée qui est la votre ne doit pas vous faire oublier les grands défis qui vous attendent.

Dans ce sens, nous vous exhortons à multiplier des rencontres de réflexions, qui pourront être axées sur vos multiples droits et devoirs, sur votre rôle au foyer, sur l’évolution de votre autonomisation au sein de la société, sur l’éducation de la jeune fille, sur les mutilations génitales, sur les multiples préjugés dont vous êtes souvent victimes, sur vos droits à un travail décent, sur l’égalité à compétence égale, sur l’égalité salariale, sur votre peur de demander des examens médicaux à vos conjoints, surtout lorsque vous dépendez financièrement d’eux (beaucoup plus dans les pays en développement), sur des fréquentations assidues entre les femmes libres et les femmes aux foyers….

Les rencontres de réflexions dans ce sens, permettront, nous en sommes convaincus, à l’amélioration des rapports conjugaux (une remise en question de part et d’autres), à renforcer activement l’éducation et la scolarité de nos enfants, à la multiplication du dialogue au sein de la cellule familiale, à l’augmentation de la probabilité à plus de travail décent…

C’est ainsi l’occasion de mettre en place les mécanismes du renforcement de votre dynamisme et de votre modernisme sans toute fois oublié nos us et coutumes (pour celles qui y croient).

Chères Mamans, chères Enfants, chers sœurs, chères épouses,

Avoir son pagne pour le 08 Mars, et participer à l’évènement festif c’est bien ; mais coudre son pagne décemment pour la soirée, se réunir autour d’une table avec les autres avant la fête pour discuter des sujets qui vous concernent directement c’est encore mieux.

La femme en état d’ébriété et légère le 08 Mars renforce les préjugés à votre égard, renforce la discrimination du genre, met en mal votre autonomisation.

Bonnes réflexions et bonne fête à vous mère de l’humanité.

Eric Nguemaleu

Administrateur Délégué

Solidarité Universelle