Cameroun : Lorette Edola « La Journée internationale de la Femme n’est pas une occasion pour la femme de passer nuit en dehors de son foyer » :: CAMEROON A l’occasion de cet évènement qui se célèbre ce jour, la rédaction de Camer.be a choisi d’aller à la rencontre de cette jeune dame modèle et courageuse qui après plusieurs tentatives infructueuses aux différents concours administratifs, s’est fait une place au soleil par le biais des petits métiers. Propriétaire d’une parfumerie située au carrefour Nsam Après Escale à Yaoundé, face hôtel Beau Lieu, cette dernière, nous livre ici son aperception de la Journée du 08 Mars.

#PetitsMétiers Pouvez-vous Madame vous présenter, et nous dire d’emblée à quoi renvoie la Journée internationale de Femme pour vous ?

Je suis Madame Lorette Edola. Je suis âgée de 30 ans, et pour ce qui est des études, je suis titulaire d’une maîtrise en Biologie environnementale obtenue à l’université de Yaoundé 1. Et pour répondre au 2ème versant de votre question, je pense que le 08 Mars est une Journée dédiée à la femme pour que celle-ci, puisse montrer à la société, ce dont elle est capable en termes de réalisations. Ce qu’elle fait de bien et de constructif, puisqu’elle aspire à être l’égale de l’homme, cela passe donc à mon humble avis, par le travail et non par des agapes dévoyées.

Devons-nous entendre par-là que vous êtes contre la fête organisée le 08 Mars, avec tout ce que cela implique : les pagnes et autres attirails ?

Loin de là. Toutefois, je tiens à préciser que la Jif n’est pas un jour décrétée où les femmes doivent passer des nuits dehors, se livrer à tous les excès et dérapages que vous connaissez bien. C’est un jour où nous femmes, devons montrer aux hommes que nous pouvons, et que le fait de revendiquer une plus grande considération dans la société, ne relève point d’une faveur. Il donc que les activités liées à cette Journée, soient dédiées à la structuration des projets, à l’éducation familiale et non au laisser aller des bars et autres lieux de dépravation des mœurs.

Qu’est-ce qui a pu convaincre une diplômée du second cycle de l’enseignement supérieur, d’accepter de gagner sa vie dans les petits métiers comme dans cette parfumerie qui est vôtre ?

J’ai présenté plusieurs concours administratifs, sans jamais rencontrer de succès. Alors je me suis dit : il n’y a pas que la Fonction publique pour gagner sa vie. C’est ainsi que j’ai commencé petit à petit à faire dans le comestique, jusqu’à connaître un certain niveau non négligeable aujourd’hui, parce que j’étais à la recherche d’autonomie. Je dis aux femmes, quelque belles ou diplômées qu’elles sont, d’accepter de toujours commencer même par les petits métiers. Cela peut les conduire aux cimes de l’entrepreneuriat. Et aujourd’hui, je gagne très bien ma vie.

Que sont les services que vous proposez à vos clients ?

Nous leur prodiguons des conseils en fonction des besoins ou difficultés qu’ils rencontrent : l’unicité du teint, son éclaircissement ou alors l’affermissement de la peau par exemple. Nous avons une expertise qui nous permet de conseiller tel type de lait de beauté, en fonction du type de peau, parce que toute peau a une vie, il faut donc en prendre soin. D’autre part, nous proposons des mélanges de produits pour certains besoins spécifiques. Laissez-moi vous dire

qu’au-delà du gain, c’est la passion qui m’a guidée à faire dans le cosmétique. Lorsque sur vos conseils, vous voyez une femme belle, vous en êtes fière. Et bien plus, j’emploie quelques jeunes garçons aussi, et ceux-là, sont à l’abri des besoins basiques.

Et pour sortir de cet entretien, Madame Lorette Edola, que conseillez-vous à vos congénères ?

Je souhaite que les femmes appréhendent mieux la Journée du 08 Mars. C’est une occasion dédiée aux revendications dignes. C’est une Journée noble dans ses fondements. Chaque femme peut ainsi concevoir un projet économique, et ne donc pas toujours attendre de l’homme. Ce qui ne veut pas dire qu’il est ici, conseillé aux femmes de se mesurer aux hommes, ou leur faire concurrence, mais plutôt de se faire accompagner et se faire soutenir par ceux-ci, parce que quoi qu’on dise, ils demeurent nos chefs.