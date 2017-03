Cameroun,: Aicha, Couturière parmi les hommes « Je gagne entre 100 et 1500 Cfa par jour » :: CAMEROON La quarantaine entamée, cette mère de trois enfants se bat au quotidien dans la « jungle » du marché centrale de Douala pour la pitance quotidienne.

#PrincipaleDoléanceCest A ses cotés, le tout dernier, junior joue avec les outils de travail de maman « Junior, tu vas te blesser » parfois même il se perd dans la foule et risque d’être enlevé. Le marché central de Douala grouille de monde à donner les vertiges « Ici il n y a pas de sentiment on peut facilement te voler l’enfant » Aicha est derrière sa machine. Cette couturière de profession s’est retrouvée à l’esplanade de la poste du marché central de Douala au lieu dit « gazon » qui regroupe une centaine de tailleurs à majorité composés d’hommes. Ici le travail consiste essentiellement à faire des retouches sur les vêtements déjà confectionnés notamment les habits de seconde utilisation en provenance d’Europe. On parle de « friperie » de première, seconde main et le « vrac ».

Il fallait montrer patte blanche pour avoir une place « Je cherchais un espace pour me débrouiller. J’ai supplié mes collègues qui m’ont cédé cet endroit » Un réduit qui suffit juste pour placer une machine et une chaise. Elle y est depuis trois ans. Les relations avec ses collègues, les hommes, ne sont parfois tumultueuses « Nous sommes tous des compagnons de misère. Nous nous débrouillons tous ici. Les problèmes se règlent entre nous » Quand un client se présente, il choisit le tailleur qui lui plait. Généralement, les clients hommes préfèrent se faire servir par les femmes. En cette veille de la fête internationale des femmes, ils sont tous occupés. Devant eux, des clientes debout ou assises sur des bancs de fortune attendent de retirer leur robe. Ce sont les grandes affaires.

Ce n’est qu’un leurre de courte durée. La réalité est toute autre « Le travail est très difficile. Parfois on passe des journées entières sans avoir un seul client. Nos revenus sont très faibles. Ils oscillent entre 100 et 1500 Cfa par jour » Juste de quoi faire survivre la famille d’Aicha, son mari et leurs trois enfants dont l’un fait la classe de 3eme dans un collège de Douala. Une situation que Aicha accepte avec grande philosophie « On va faire comment » Au contraire, à l’occasion de la journée internationale de la femme, elle invite les autres femmes à tourner le dos à la prostitution et à « chercher à faire quelque chose pour aider les hommes à élever les enfants » Sa principale doléance c’est que « la commune nous aide à construire les ateliers »