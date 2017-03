Cameroun,Activités parlementaires dans le Koung-khi: Albert Kouinche offre 4000 sacs d’intrants agricoles pour soutenir aux cultivatrices :: CAMEROON Le Député à l’Assemblée nationale et promoteur de la société Express Union SA, entend contribuer à booster la production agricole dans sa circonscription électorale. Surtout qu’avant la quatrième édition de cette remise des dons, des chiffres indiquent une nette augmentation du rendement agricole des bénéficiaires.

#IntrantsAgricoles Chantal Djampou est une cultivatrice bien connue dans la commune de Bayangam. La culture du maïs, des arachides, des pommes de terre et autres cultures vivrières constitue sa principale activité quotidienne. Et elle y tire l’essentiel de ses revenus financiers. Et selon elle, ces gains sont en hausse chaque qu’elle utilise les intrants pour fertiliser ses champs avant ou après les semailles. Car, il est constant que les engrais favorisent l’augmentation des récoltes agricoles quand ils sont utilisés suivant les normes prescrites par des moniteurs agricoles ou des techniciens phytosanitaires. Cette jeune dame croit fort que l’agriculture a de beaux jours devant lui dans le département du Koung-khi.

Le pivot de son déploiement sur le terrain

Elle rejoint ainsi, Albert Kouinche, député à l’Assemblée nationale et patron de la société de transfert d’argent, Express Union S.A. L’élu du peuple sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) a décidé, depuis quelques années déjà, de faire de la lutte contre la pauvreté le pivot de son déploiement sur le terrain. «Madame le préfet m’a informé que ces intrants aident véritablement nos agriculteurs. J’ai appris qu’au comice agropastoral régional, le département du Koung-khi a évolué de la dernière position occupée régulièrement par le passé, pour se hisser à la quatrième place. Ce qui est un bond encourageant», se réjouit-il ce vendredi 24 février 2017 face aux cultivateurs de sa circonscription électorale. Ils témoignent dans ce sens sa satisfaction suite à remise des intrants agricoles par ses soins personnels, depuis quatre éditions déjà, aux cultivateurs de la localité. Au bénéfice des agriculteurs organisés en groupement d’intérêt communautaire (Gic) des trois communes du département du Koung-khi, 4000 sacs d’engrais ont été gracieusement distribués ce jour.

En comparaison aux éditions tenues les autres années, faut-il noter que le donateur qui offrait 2000 sacs d’engrais est passé du simple au double. 1100 sacs d’intrants sont allés en direction des villages de la commune de Bayangam, 1100 sacs à ceux de Djebem et plus de Pete 1700 sacs aux paysans de Pete-Bandjoun.«Les dons de l’honorable nous aident considérablement. Je constate qu’avec ces fientes, mes récoltes ont bien augmenté depuis trois ans. Et dès que je produis, le président de mon Gic se charge de transporter avec la moto que nous a offert l’honorable l’année dernière pour aller vendre en ville. Je reçois juste l’argent sans trop de pertes», soutient Josiane Diantou, cultivatrice à Djebem.

L’utilité de ces fertilisants biologiques

Cette position traduit bien le constat de madame le préfet du département du Koung-Khi, Antoinette Zongo. Celle-ci préside depuis son installation à la tête de ce département en 2012, toutes les éditions des cérémonies d’appuis aux projets agropastoraux initiés par Albert Kouinche. «Au départ, il y avait beaucoup plus de femmes, et certaines s’empressaient de revendre ces dons une fois en leur possession. Elles ont compris l’utilité de ces fertilisants biologiques qu’on appelle communément fientes, et s’en servent tellement si bien que je constate que les hommes se sont mis dans les rangs pour eux aussi, recevoir ces intrants agricoles. Ils ont tous raison, et vont le constater à la suite de leur labeur, en comprenant les propos du chef de l’Etat qui encourage les populations rurales à la pratique des activités agropastorales», souligne l’autorité administrative.

En plus des intrants agricoles, des appuis financiers de l’ordre de 100 milles francs Cfa par commune ont été remis aux bénéficiaires afin qu’ils puissent transporter les engrais des points de distribution à leurs

domiciles. Pour le parlementaire, des motos à remettre aux associations des agriculteurs figurent sur le registre des ses projets, en matière de lutte contre la pauvreté et la réduction du chômage en milieu rural. Surtout qu’en sa qualité de président de section Rdpc du Koung-Khi Nord à Bandjoun, il est garant, au plan local, des grandes lignes de la politique des « grandes ambitions » prônées par Paul Biya, le président de la République et président national du Rdpc.