   Belgique: ENOH MEYOMESSE LAUREAT DU PRIX SOLIUNI 2016 :: BELGIUM

style="width:750px;height:auto;"En marge de la 9ième commémoration des martyrs de février 2008 au Cameroun, l'écrivain, poete, politicien Enoh Meyomesse recevra le 11 mars 2017 à Bruxelles le PRIX SOLIUNI 2016.

#PrixSoliuni L'asbl Solidarité Universelle invite à cette occasion, la Communauté Africaine et les amis du Cameroun à venir nombreux prendre part à la cérémonie officielle du 4ième PRIX SOLIUNI le samedi 11 Mars 2017 à l’heureux récipiendaire ENOH MEYOMESSE, écrivain, Poète, Historien et Homme Politique Camerounais.

Pour rappel, le Prix SOLIUNI est décerné chaque année à des personnalités qui se sont fait remarquer par leurs activités en faveur de la paix, de la culture et de la lutte pour plus de justice sociale et d’équité en Afrique et ailleurs.



Cette cérémonie aura lieu dans la salle ARENBERG à la Rue du Fort n° 35 à 1060 Bruxelles (Saint-Gilles).

A partir de la gare du midi, prendre le Tram 3, 4, 51, 81 et descendre à l’arrêt Parvis de Saint-Gilles.

Une collation sera offerte aux participants à la fin de la cérémonie.

Nous restons disposition pour toutes informations à ce sujet au numéro de téléphone [0032] 487.80.43.05 ou par l’une de nos adresses électroniques soliuni@yahoo.fr/soliuni@hotmail.com .



Pour l’asbl Solidarité Universelle

Eric Nguemaleu

Administrateur Délégué