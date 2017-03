Cameroun, Canal d’Or 2017 : Quand la première dame Chantal vole la vedette à Tenor :: CAMEROON La 11ème édition des Canal d?Or, cérémonie de récompense des artistes camerounais et africains organisée par la chaîne de télévision privée Canal 2 International, s’est terminée la nuit du samedi dernier. Mais la vague d’émotions créée par Madame Chantal Biya continue de susciter sur les réseaux sociaux beaucoup de curiosité. Elle n’a pas seulement essuyé les larmes de joie de l’un de ces artistes qui n’arrivaient plus à se contenir, plus sans doute surpris d’être aussi proche d’elle qu’ému par le prix qu’il a reçu. Elle a surtout fait le « Dab », cette nouvelle danse dont sont accros les jeunes… consommateurs de cannabis.

#ChantalBiya Mais l’essentiel, c’est que le Cameroun aussi, dira-t-on ici, dans ce pays où l’on ne fait les choses d’abord que pour ressembler aux Blancs, a aussi son Grammy Award. Il en faut peut-être du chemin pour en arriver là, mais l’essentiel c’est d’essayer et d’y mettre une touche particulière.

Canal d?Or redoré par Chantal Biya

La particularité de cet évènement culturel, c’est qu’il reçoit pour le sublimer, rehausser son blason, la première dame camerounaise qui y a assisté pour la seconde fois. Impossible n’est pas Camerounais. Rien de grand ne s’est accompli au Cameroun sans la figure du père et de la mère de la nation, Paul et Chantal Biya, dirait Hegel. Du ministre plénipotentiaire à la paysanne, en passant par des professeurs hors hiérarchie des universités et ces femmes qui ont pour fonction, l’accouchement gémellaire, la louange au président de la République et à son épouse, sont comme la salat, second des 5 piliers pour le croyant musulman. Manquer une seule fois au devoir de saluer leurs divinités présidentielles est un péché impardonnable. Aussi, comprend-t-on que les Canal d?Or n’auraient été rien sans la présence majestueuse de la première dame. Et la preuve, on l’a vu en images.

« Le selfie première damesque »

Kelly White, l’animatrice de la chaîne de télévision d’Emmanuel Chatuè qui co-présentait avec l’une des figures historiques de l’animation radio et télévision camerounaise, Pascal Pierre connu jadis dans la fameuse émission Tube Vision, avant son départ en France, et aussi l’ancien comédien Tchop-Tchop aujourd’hui reconverti en présentateur de l’émission Jambo, copie presque parfaite de Tam-Tam Week-end, tant par le contenu que par le décor, n’a pas manqué de faire savoir à la première dame que sa présence seule était la principale attraction de l’évènement.

Dans un néologisme qui cachait sans doute très mal son incapacité à trouver les mots justes, celle qui co-présente avec Clétus (autre comédiien) Jambo, a invité en mondo-vision, la présidente fondatrice du Cerac (cercle des amis du Cameroun) à un « selfie première damesque ». Scandale ? Non, la première dame ne s’est pas faite priée. Elle s’est levée devant les yeux hagards des autres convives d’honneur, pour se livrer à ce narcissisme moderne. Kelly avait la preuve en image qu’elle n’est pas n’importe qui. Elle pouvait désormais le faire savoir à qui veut l’entendre que la première dame est une copine, une amie…une mère. Avant d’être la mère de la nation, elle était d’abord la mère de Kelly ? Qui peut en douter alors que la preuve est là. L’un de mes amis aime à demander à ceux qui racontent leurs aventures, « où sont les photos ? ». Comme si cela pouvait prouver quelque chose… Mais allez dire.

Quand Chantal vole la vedette à Tenor

La première dame n’avait pas l’intention d’être spectatrice de l’évènement seulement. Et Tenor, le jeune artiste camerounais adulé par sa génération, a commencé par la lever par son lyrique… non bien plus par sa chorégraphie. En faisant le Dab, il a obligé Madame Chantal Biya à suivre le rythme. On n’a pas oublié que son mari de président à lui aussi, il y a quelques temps de cela utilisé de termes d’une chanson popularisée au Cameroun par la victoire des Lions pour exprimer son bonheur de voir le trophée de la Can revenir au pays. En prononçant dans son discours de réceptions des Lions, les termes « dans la sauce », le président de la République a voulu sans doute se rapprocher de sa population. Mais avait-il vraiment écouté la chanson ? Pourquoi aurait-il dans ce cas, prêté à Reniss des mots dont le sens révèle plus une invitation à une sexualité « pimentée » qu’à autre chose ? L’essentiel, c’est que ça passe. Et c’est ce que la première dame aussi a fait. Même si l’on n’ignore pas qu’elle aime danser, qu’elle est une femme de joie et qu’elle aime en distiller.

En se mettant au Dab, comme beaucoup d’autres camerounais, elle n’a sans doute pas cherché à savoir qu’est-ce que ça signifie ce geste. Si plusieurs se discutent les origines du Dab, ce que l’on sait de cette danse, c’est qu’elle a été popularisée aussi par des sportifs comme Usain Bolt ou Pogba. Toutefois, on doit retenir que le Dab avant d’être une chorégraphie dans le hip-hop, est d’abord une référence à la consommation du cannabis. Vraiment ! Oui, « dabbing » c’est une manière particulière de consommer le cannabis. Il consiste à inhaler les vapeurs qui s’échappent de la combustion de l’huile de cannabis. Et ça fait quoi ? Rien sans doute. Juste que le président et sa charmante épouse, qui selon les dires de leurs ministres qui ne manquent pas de les glorifier, devraient avant de vouloir après des années au pouvoir, se prendre pour le couple présidentiel le plus décontracté et le plus glamour, tels les Obama, chercher la signification des mots et des gestes qu’ils imitent. Autrement dit, on ne peut conseiller les bonnes mœurs aux jeunes en leur montrant en exemple ce qui ne l’est pas.

Quoi qu’il en soit, les Canal d?Or ont été une réussite. Même si notre cher Camus Mimb y révèle un bémol sur l’absence de la musique camerounaise proprement dite, à savoir le makossa et le bikutsi. Au moins, nos artistes ont eu l’occasion de remercier la première dame d’avoir été là avec eux, de reconnaître que c’est grâce à elle qu’ils ont remporté leurs récompenses. Ils ont aussi, comme à la dernière édition, formulé le vœu de la voir intervenir personnellement pour l’amélioration de leurs conditions. Sans doute, en 2019, elle sera encore là et les mêmes vœux seront reformulés.