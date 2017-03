CAMEROUN :: Année scolaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest : Opération de sauvetage :: CAMEROON Le MINESEC vient d’instruire, pour la section anglophone, des cours de rattrapage. Et le GCE Board a prolongé jusqu’au 20 mars prochain le dernier délai de dépôt des dossiers d’inscription aux examens.

#GCEBoard Dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, un mouvement de grève d’enseignants anglophones perturbe, depuis le 21 novembre 2016, le bon déroulement des cours et des activités pédagogiques prévues dans le calendrier de l’année scolaire 2016/2017. C’est pour rattraper le temps perdu que le ministre des Enseignements secondaires, Jean Ernest Ngallé Bibehe, a signé le 3 mars dernier un communiqué informant la communauté éducative que plusieurs mesures ont été prises à cette fin.

Ces mesures sont la poursuite du déroulement des cours de rattrapage qui ont débuté depuis quelque temps dans la section francophone ; l’augmentation hebdomadaire de 17 heures de cours dans la section anglophone pour la période allant du 6 mars au 13 mai 2017 ainsi qu’il suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi, deux heures par jour ; mercredi, trois heures ; samedi, six heures. Autre disposition prise, le déroulement des cours pendant deux semaines pour les classes d’examen et pendant une semaine pour les autres classes lors des congés de pâques prévus du vendredi 31 mars au lundi 17 avril 2017.

Le ministre invite par conséquent tous les membres de la communauté éducative, enseignants, élèves et parents d’élève à s’investir pleinement, chacun en ce qui le concerne, en vue d’une parfaite mise en œuvre de ces mesures. Dans la même logique, une session extraordinaire du Cameroon General Certificate of Education (GCE Board) s’est tenue vendredi dernier à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest.

Parmi les résolutions prises à l’issue des travaux présidés par le Pr Peter Alange Abety, il y a le report, jusqu’au 20 mars 2017, de la date limite de dépôt des dossiers d’inscription aux examens officiels dont l’organisation relève de sa compétence. Les retardataires disposent donc d’un délai supplémentaire pour s’inscrire et pouvoir composer le moment venu. A la même occasion, le président du GCE Board a également lancé un appel en vue de la reprise effective et totale des cours dans les régions anglophones où les candidats aux examens ont perdu environ 60 jours de cours.

« Il est fort possible de rattraper tout ce temps perdu étant donné que les candidats sont psychologiquement préparés pour s’engager à fonds dans les sessions de rattrapage », a ajouté le Pr Peter Alange Abety, avant de conclure que « la clé se trouve du côté des parents qui doivent laisser les enfants aller à l’école ». La décision du GCE Board a été prise, entre autres, après avoir observé le 28 février dernier la forte affluence des candidats venus en masse déposer leurs dossiers, preuve que la volonté de ne pas perdre l’année est manifeste.

Enfin, différentes forces vives des régions anglophones ainsi que des hommes politiques appellent à la reprise des cours afin de ne pas compromettre l’avenir des élèves. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, dans le même ordre d’idées, a d’ailleurs engagé hier une tournée dans les départements de la région du Nord-Ouest afin de renforcer la dynamique de reprise des cours .