L’installation des magasins Carrefour au Cameroun : Le débat escamoté :: CAMEROON Le leader français de la grande distribution envisage ouvrir six magasins au Cameroun d’ici à 2020.Trois centres seront installés à Yaoundé et 3 à Douala. Mené en partenariat avec le groupe CFAO le projet s’inscrit dans un programme plus vaste d’investissements à l’échelle continentale. Celui-ci mobilisera 500 millions de dollars pour la construction de 20 centres commerciaux en Afrique centrale et de l’ouest. Carrefour a déjà installé avec succès un centre commercial en côte d?ivoire avec une création importante d’emplois. Environ 1350 emplois directs et indirects.

#GrandeDistribution Faut-il se réjouir de l’arrivée sur nos sols d’un mastodonte de la grande distribution ? L’interrogation avance à petits pas et subit occasionnellement les péripéties de la reformulation. Il y a ceux qui s’en réjouissent. Ils n’y voient que des biens faits : Création massifs d’emplois, opportunités pour divers catégories de sous-traitants, un accès plus facile aux biens de consommation d’origine occidentale (une aubaine pour une classe moyenne qui se plaint d’être envahie par la chinoiserie), un stimulus au taux de croissance…

Ces bénéfices réels ne manquent pas pour autant de susciter quelques inquiétudes. Oui les personnes inquiètes ne sont surtout pas des altermondialistes effrayés par la moindre apparition du grand capital. Leurs inquiétudes sont fondées, leur discours fort argumentés.

Ils redoutent le laminage du petit commerce ; la constitution de monopoles qui viendront éradiquer toute concurrence. A titre d’illustration, La coentreprise CFAO/Carrefour bénéficiera d’un droit exclusif de distribution pour implanter des magasins dans les huit pays cibles et c’est CFAO qui exploitera les galeries marchandes, dont il pourra avoir la pleine propriété. D’après le Magasin Jeune Afrique

CFAO avait déjà annoncé un accord avec Pernod Ricard pour la distribution exclusive de ses vins et spiritueux au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique où la consommation explose.

Le personnel médical et paramédical s’attarde davantage sur les enjeux de santé publique. Les africains ont une alimentation<< Bio>>.

L’entrée à grand pas d’un géant de la grande distribution ne fera qu’accélérer le basculement de nos populations vers la consommation effrénée des produits alimentaires de fabrication industrielle déjà décriés en occident.

Carrefour vient à la conquête de sociétés très pauvres. Comment entend-il les enrôler dans l’hyperconsommation ? Certaines méthodes utilisées en côte d?ivoire pourraient être réutilisées au Cameroun. Nous pensons par exemple à l’utilisation comme technique d’appât du crédit à taux d’intérêt 0% . En quoi consiste cette offre?

Carrefour Côte d'Ivoire et les banques BICICI et SIB proposent une offre inédite, un prêt à taux 0%. ...

Tout client qui fera des achats d’un montant égal ou supérieur à 120. 000 FRS CFA pourra bénéficier d’un crédit à rembourser sur 48 mois soit 4 ans. En clair le client a la possibilité de se servir en appareil électroménagers, informatiques puis se faire prélever par sa banque.

Certes l’accès à ces prêts ne sera pas ouvert à tout le monde. Il faudra montrer les fiches de paye des 3 derniers mois. Et le payement se fera par domiciliation.

Il va sans dire que cette technique d’enrôlement déjà utilisée en Côte d’ivoire par Carrefour sera introduite au Cameroun.