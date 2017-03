Cameroun: COMMUNIQUE DE PRESSE A/S FORUM DE LA DIASPORA (FODIAS) 2017 :: CAMEROON Le Ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun informe la Communauté Nationale et Internationale qu’à l’initiative du Gouvernement de la République du Cameroun, un du Forum de la Diaspora (FODIAS) sera organisé du 28 au 30 juin 2017 à Yaoundé. Cet important évènement placé sous le Très Haut Patronage du Chef de l’Etat, Chef de la diplomatie camerounaise aura pour thème central « Le Cameroun et sa Diaspora : agir ensemble pour le développement de la Nation ».

#WillBe Ce forum a pour objectif d’établir une plateforme continue des échanges aux fins d’une part, de favoriser et de promouvoir les initiatives de la diaspora en faveur du développement de leur pays d’origine et, d’autre part, de faciliter l’interaction multiforme entre celle-ci et les acteurs publics et privés nationaux. A cet effet, le FODIAS 2017 privilégiera les échanges autour de la réalisation des projets (project oriented) en vue de faire la place belle aux actions concrètes pouvant impacter les communautés locales et faciliter l’échange des compétences entre ces deux franges importantes de la population camerounaise.

Le FODIAS 2017 apparait donc comme une plateforme inclusive et opérationnelle pour laquelle les contributions des Camerounais à l’étranger et dans une moindre mesure celles des locaux, sont attendues.

Pour cette édition, les projets afférents aux domaines suivants, recevront une attention particulière : « Santé » ; « Sécurité Sociale » ; « Education et Formation » ; « TIC et Economie Verte » ; « Economie, Finances, Développement immobilier » ; « Art, Culture et Tourisme » et Communication et Relations Publiques ». L’accent pourrait être mis sur les points relatifs à la formation, l’acquisition, la maintenance des infrastructures, le développement des services, la maîtrise et le développement cybernétique dans les secteurs sus-cités.

A cet effet, les personnes physiques ou morales intéressées doivent se faire identifier auprès des Missions Diplomatiques et postes consulaires camerounais à l’étranger et éventuellement leur faire tenir leurs projets afférents aux secteurs sélectionnés. Les manifestations d’intérêt peuvent aussi être adressées au Ministère des Relations Extérieures (E-mail : dceminrex@gmail.com) dans les meilleurs délais possibles, de préférence avant le 30 mars 2017. La priorité sera accordée aux projets d’application aisée, compatibles aux besoins des populations et politiques publiques.

Les projets n’appelant pas une contribution financière directe de l’Etat ou élaborés autour des financements innovants sont encouragés, ceci sans préjudice de la pertinence des projets et de leur envergure, d’où le slogan : « WE DID IT, LET’S DO IT TOGETHER ».

En plus des sessions thématiques sur les secteurs sus énumérés, un village du FODIAS ainsi que des stands d’exposition sont prévus pour la circonstance.

Les coordonnées du site web évènementiel, le programme détaillé, ainsi que toutes autres précisions utiles seront communiqués au fur et à mesure et en temps opportun./-

Pour le MINREX et par délégation, Le Secrétaire général

Félix Mbayu

Minister Plenipotentiary

Super Scale

PRESS RELEASE ON DIASPORA FORUM (FODIAS) 2017

The Ministry of External Relations informs the national and international community that following an initiative of the Government of the Republic of Cameroon, a Diaspora Forum (FODIAS) will be organized from the 28th- 30th of June 2017 in Yaoundé. Benefitting from the Esteemed Patronage of the Head of State, head of the Cameroonian Diplomacy, the theme of this event will be “Cameroon and its Diaspora, acting together for the development of the Nation”.

The goal of this forum is to setup a discussion platform with two objectives. On the one hand to support initiatives of the Diaspora towards the development of their homeland and on the other hand to facilitate all forms of interactions between the Diaspora and national public and private actors. In this regard, FODIAS 2017 will adopt a project-oriented approach with a view of focusing on concrete actions with a measurable impact on local communities and facilitating the swapping of competences between these two important constituents of the population of Cameroon.

FODIAS 2017 will therefore be an inclusive and operational forum during which the contributions of Cameroonians living abroad and, to a lesser extent, those living at home will be highly sought.

During this maiden edition, attention will be on projects in the following areas: “Health”; “Social security”; “Education and Training”; “ICT and Sustainable Economy”; Economics; Finance and Real Estate Development”; “Arts, culture and Tourism” and “Communication and Public Relations”. Among the aforementioned areas of interest, a special focus will be laid on training, acquisition and maintenance of infrastructures, development of services and expertise and development of the tools of the cyber world.

Individuals and Institutions interested in taking part in this event are urged to register and submit their projects at Cameroonian Diplomatic and Consular stations abroad. Projects can also be submitted directly to the Ministry of External Relations using the e-mail address: dceminrex@gmail.com preferably before the 30th of March 2017. Preference will be reserved for feasible projects which comply with public policies and address local needs.

Based on the forum’s slogan “WE DID IT, LET’S DO IT TOGETHER”, projects requiring a minimal financial contribution from the State and proposing innovative funding options will be top of the list. Also, working groups on themes in the aforementioned areas of interest will be organized as well as a FODIAS village and a gallery of exhibitions of selected participants.

Details on a dedicated website, forum program and other relevant information will be made available in due time.