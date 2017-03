Allemagne - Journée du 08 mars: Jessica Kamdem Nono ou la jeunesse consciente et qui ose :: GERMANY En dépit d´un emploi du temps très serré, Jessica Kamdem Nono trouve néanmoins du temps pour jouer au golf avec ses amis, faire de la politique et se mettre au service de ses compatriotes á Berlin, en Allemagne, notamment les jeunes étudiants qu´elle accompagne dans leur processus d´intégration dans la vie estudiantine.

#JournéeInternationale Sauf que la native de Baham, á l´Ouest-Cameroun demeure cette jeune fille bien effacée et peu loquace. C´est la voix doucereuse qu´elle a accepté de s´exprimer á l´occasion de la journée internationale de la femme.

Avez-vous déjà votre "Kaba ngondo", étant donné que le 08 mars n´est plus loin?

Le Kaba du 08 Mars? Non, je n'en ai pas. J´ai d'ailleurs jamais eu à porter ca. je crois que c'est une histoire très commerciale sans symbolique réelle.

L´ambiance de la fête, telle que célébrée au Cameroun, ne vous manque pas ?

Non l'ambiance du 08 Mars ne me manque pas. D’ailleurs je n´ai jamais été particulièrement active pour cette occasion. Ce n'est pas pour autant que je pense que cette journée soit sans importance, Non! Juste que l'orientation qui lui est donnée consciemment ou non soit erronée. Le 08 Mars au Cameroun fait généralement penser à la fête, aux bars ..."Soulevez les Kabas". .. Malheureusement.

Pourtant cette journée (ou période) devrait être marquée par des réflexions, des assises, des campagnes de sensibilisation etc... Car la condition féminine a encore tellement des zones sombres qu'il est nécessaire de se poser aux moins une fois dans l'année, si ce n'est pas tous les jours, pour penser les solutions aux problèmes des femmes. Mais c'est vrai qu'il faut également fêter les victoires et les acquis obtenus dans cette lutte pour améliorer la situation de la femme camerounaise.

Dites-nous madame Kamdem, que représente une journée internationale de la femme pour vous, femme de la diaspora?

En résumé, la journée internationale de la femme signifie pour moi, en tant que femme de la diaspora, l'occasion de faire un bilan sur la condition féminine.

Il est important de rappeler que cette journée sera célébrée tant que l'égalité entre les hommes et femmes ne sera pas atteinte. J’entends déjà la grogne de mes frères Camerounais qui vont me dire que cette égalité est utopique (Sourire). Mon avis sur cette manière de penser...je le garde pour moi.

Comment décrivez- vous la femme camerounaise en Allemagne?

La femme Camerounaise en Allemagne humm que dire?... Elle n'est pas très différente de la femme camerounaise au Cameroun.

Elle est vaillante, maternelle et travailleuse. Elle diffère un peu de la femme Camerounaise au Cameroun car, elle est femme au foyer, mais ramène également de l´argent à la fin du mois. Bon, je parle là de la majorité. Il y'a toujours des exceptions.

La politique fait –elle partie de ses centres d´intérêt? Si non, quels sont –ils déjà ?

La Politique... (sourire) oui je m'y suis engagée d'abord par conviction mais aussi parce que tous les aspects de notre société sont régis par une politique.. Et je pense que le monde se porterait mieux si les femmes étaient plus nombreuses en Politique.((sourire).

Oui j'ai d'autres centres d'intérêts, d'ailleurs je suis quelqu'un de spontané qui prend plaisir à apprendre de nouvelles choses...

Chères sœurs prenons conscience de notre potentiel et osons! La femme Camerounaise est capable du meilleur!

Bonne fête à nous (Sourire)!