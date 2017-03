Allemagne - Journée de la femme: Francette Nollmann, femme politique et femme sociale :: GERMANY Vice-présidente de la section RDPC Allemagne et membre de plusieurs associations , Francette Nollmann, est une femme et une mère de famille bien installée dans la ville de Hambourg, en Allemagne, très dynamique et connue pour son franc-parler. Elle s´exprime ici au sujet de la journée internationale de la femme qui se célèbre tous les 08 mars de chaque année.

#KabaNgondo Avez-vous déjà votre "Kaba ngondo" du 08 mars?

Tout d´abord, je tiens à vous remercier de me donner cette opportunité de m´exprimer dans votre journal que j´admire beaucoup.

En ce qui concerne la préparation de la fête du 08 Marz 2017, je dirai que mon "Kaba Ngondo" est prêt ; c´est une occasion pour nous de marquer la célébration de notre fête.

On imagine que l´ambiance du 08 mars telle que vécue au Cameroun vous manque ici ?

Naturellement que l´ ambiance du 08 Mars nous manque ici, notamment le défilé et les réjouissances populaires et même certaines scènes hilarantes comme « soulever le Kaba Ngondo ». Que nos maris permettent ce jour de folie, c´est á chacun de voir.

La journée de la femme, pour une femme de la diaspora comme celle du terroir, est un jour pas comme les autres, c´est une journée de réflexions pour l´amélioration du rôle de la femme dans la société.

La politique fait –elle partie de ses centres d´intérêt? Si non, quels sont –ils déjà ?

Notre objectif est de chercher á mobiliser les femmes, promouvoir la culture camerounaise, la coordination de nos planifications qui ne sont pas souvent faciles avec certains difficultés que nous rencontrons.

En effet, nous les femmes de la Diaspora, mettons tous nos efforts pour la réussite de l´événement et prévaloir notre place dans la vie, nous devons mettre plus d´effort pour que cela puisse prendre de l´ampleur comme au Cameroun notre cher Pays, je finirai en disant merci à Chantal Biya qui a rehaussé la place des femmes.