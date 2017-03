Allemagne - 08 mars: Hervella, le charme et la voix de la chanson á Essen :: GERMANY Patiemement et ardument, Hervella Tsafouet a su bâtir sa notoriété dans le milieu de la musique camerounaise, en Allemagne, par la seule force de sa voix, de son talent et de son charme. Etudiante en Master en Techniques Médicales, la jeune artiste camerounaise est la seule femme, membre de l´orchestre Energie 237 à Essen, qui tous les vendredis soirs, agrémentent les débuts de weekend de la communauté africaine.

#SeuleFemme Vous êtes femme, jeune et artiste musicienne bien connue au sein de la diaspora camerounaise en Allemagne. Considérez-vous comme une star ?

Lorsqu’on exerce un métier comme le mien, on ne se rend toujours pas compte du changement qui s’opère en nous et autour de nous. Et ce sont les autres, qui un matin, commence à vous appeler « star ». Si on se fie á sa définition « Star » veut dire une personne connue dans un milieu ou un domaine culturel précis.

Si je considère cette définition, je dirais que je suis une star, car je chante tous les vendredis soir dans la ville de Essen à Maison Mboa en Allemagne et j’ai beaucoup de personnes qui apprécient ma voix, et viennent m’écouter chanter.

Mais ne vous inquiétez pas(rire) de par ma nature, et ma culture camerounaise bamiléké dont je suis très fière et des valeurs qui m´ont été inculquées, je reste humble, simple et toujours á l´écoute aussi bien des remarques, encouragements ou des critiques constructives, que je considère très importants pour pourvoir encore plus se donner á fond et s´améliorer pour son public. Aussi, au vu de cela, et non des moindres de ma passion pour la musique, je dois me faire violence pour aller chanter chaque vendredi soir.

"Je saisis l’occasion qui m’est donné pour saluer toutes les femmes et particulièrement les femmes de la diaspora camerounaise en Allemagne".

Comment se sent-on lorsqu´on est la seule femme d´un groupe musical comme c´est le cas avec Energie 237 á Essen ?

Dans mon groupe, je suis, il est vrai, la seule femme. C’est bien beau, parce que du coup, on se croit protégée. Mais lorsqu’on est la seule femme dans un groupe masculin, on affronte constamment le problème de « leadership ». Il faut constamment lutter pour avoir son mot à dire et pouvoir ainsi s´affirmer. Je joue le plus souvent le rôle de pacificatrice. J´aime á croire que je suis celle qui apaise les tensions, celle qui sait raisonner quand tous ces hommes de par leur nature et caractères assez individuels sont parfois hérissés, et surtout celle qui sait se remettre en question pour que les choses puissent évoluer non pas dans un but individuel mais dans un but collectif pour le bien du groupe.

Nous avons dit « émancipation féminine » ? Les garçons ne manquent l’occasion pour nous le faire remarquer lorsqu’il faut affronter certains événements.

Est-ce facile de concilier musique et études universitaires?

Ce n’est pas facile du tout, surtout en Allemagne où le programme des études est très chargé. Après une licence en informatique médicale(Medizinische Informatik), je continue mon cursus universitaire en Master dans le but de me spécialiser dans les Techniques Médicales en Allemand (Medizintechnik). Quand on considère le contexte, concilier les deux n´est pas toujours chose aisée, étant donné les difficultés auxquelles les étudiants étrangers sont très souvent confrontés. Les étudiants doivent le plus souvent "jobber" pour se faire un peu d´argent de poches et surtout pour pouvoir subvenir á certains besoins substantiels dans un pays totalement étranger où et aussi comme partout ailleurs, d´aucuns aiment á dire que le succès s´acquiert á force de très gros efforts au travail , de l´application et de l´implication dans les différentes tâches á effectuer, et surtout de beaucoup de persévérance.

Le 08 mars est unejournée internationale dédiée á la femme ? quelles reflexions cette journée vous inspire-t-elle ?

Le 8 mars, c’est d’abord une journée de réflexion et de remise en question pour la femme. Etant toutes d´une richesse et d´une diversité sans fin et venant de différents cultures, pays et sociétés, j´ai une admiration particulière á l´égard de toutes ces femmes anonymes qui se battent et luttent au quotidien pour subvenir á leurs besoins et aussi á ceux de leurs familles, á l´égard aussi de celles qui se battent pour défendre leurs droits et de celles qui se battent tout simplement pour pouvoir exister.

Tout en respectant son rôle de femme, elle ne doit pas seulement défier son conjoint mais aussi réfléchir á son apport dans sa vie de couple et dans celle de la société.

Je dirais à mes fans, d’abord les hommes, de respecter la femme, de voir en elle un allié et non un rival. Et surtout de travailler en équipe parce que ce n´est que comme cela qu´on peut surmonter certaines étapes et ensemble gravir certains échelons sociaux.Et á toutes mes mères, mes tantes, mes sœurs de par le monde, celles-là qui se sont battues et continuent de se battre pour que nous ayons la chance, les droits et libertés d´aller á l´école, et de pouvoir aujourd’hui être instruites et avoir droit á des postes plus ou moins á responsabilités.

Je dirais que cette journée du 08 mars se veut commémorative de ce par quoi nous femmes dans le passé, sommes passées pour y arriver, non pas pour devenir des femmes rebelles, mais plutôt pour construire un avenir meilleur pour nos familles, nos enfants et mettre ainsi á contribution nos différents dons et talents acquis dans le but de créer une société mixte, évolutive et participative.